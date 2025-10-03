Chepa Candela: El empate de Elvis Crespo con ex reina de belleza venezolana se fue por un despeñadero

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Buenooosss díiiasss, mi gente bella!!! Además de prepararse para este nuevo weekend… ¿Ya están listos para devorarse la ración chismográfica de hoy? ¿Síiii?...

Elvis Crespo

Entonces arranco con el parling para contarles que el empate de ELVIS CRESPO (¡¡Sussstooo!!)con María Andreína Abrahamz (¿Les suena ese nombrecito?) ¡se fue por un despeñadero!, arrastrando con el mismo los planes matrimoniales que ambos dos hicieron en diciembre de 2024, cuando se comprometieron en Bogotá y lo anunciaron ¡“con bombos y platillos”!, hacienda ver que la boda era inminente, pues también prometieron que se lanzarían al agua antes de que este año llegara a su fin y recibir el 2026 pegaditos, pegaditos…y Bueno, resulta, pasa y acontece que lo que realmente terminó fue el noviazgo que tenían desde mediados del año pasado, cuando el merenguero mandó a palca a su esposa Maribel Vega con la que estuvo cinco años casado…¡Así como lo están leyendo!...Según la onda procedente de Colombia, donde ambos dos vivían juntos, fue la misma exMiss Vargas 2000,quien utilizó sus redes sociales para soltar que su relación sentimental con el merenguero se había acabado definitivamente, que no había ningún chance para la reconciliación…y, que, por ende, el proyecto de casarse ¡se lo llevó quien lo trajo!…¿La causa?...Esa si no la reveló, aunque, una fuente allegada a la pareja de marras, me sopló en la patica de la oreja, que la relación entre ellos venía cojeando desde hace tiempo…

Nicole Kidman

Yyy “parlando” de separaciones , les cuento que la que ya está dando tela para cortar es la de NICOLE KIDMAN, quien anunció ¡a todo gañote! que se divorciaba del músico Keith Urban, con quien estuvo Casada 19 años de aparentemente feliz matrimonio, el cual, por lo que ha salido a relucir ahora era, eso, pura apariencia pues el músico de 57 años, ,ique, le ponía el “cacho” Parejo…y la diva de la pantalla grandes hacía la “Wiliymei” por miedo al qué dirán…y el bienestar de los dos hijos que engendraron…Todo ese aguante se terminó, pues la diva de Hollywood no se caló mas las infidelidades de su marido y ¡se lo sacudió de encima!...aunque parece que lo hicieron como personas maduras…es decir sin mucho rollo y conflicto…simplemente un “Agarra tus cachachás y vete pal carrizo”, de parte de la Nicole Kidman, quien a sus 58 años, ¡vuelve a la soltería…

Leonardo Villalobos

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que entre Televen y LEONARDO firmaron un contrato para asegurar la transmisión de la cuarta temporada de “Estrellas de la cocina”, contrario a lo que se dijo por ahí, de que el reality no iba, pues estaba siendo anunciado casi que cuando terminó la tercera edición… y nada que salía al aire… “Es más, será anunciado en la preventa como uno de los proyectos estelares que el canal de la bolita roja lanzará al aire a comienzos de 2026”… ¡Amanecerá y veremos!.

