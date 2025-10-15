El reencuentro de Elliot Page y Christopher Nolan después de 15 años: Vuelvo más cómodo conmigo mismo

Suscríbete a nuestros canales

Quince años después de colaborar en el thriller de ciencia ficción “El Origen” (2010), el actor Elliot Page y el aclamado director Christopher Nolan vuelven a unir fuerzas para el ambicioso proyecto “La Odisea”.

Page, de 38 años, expresó su emoción durante un panel en la New York Comic Con, celebrado el 12 de octubre de 2025. "Estaba tan emocionado de que se pensara en mí para ello y de que me pidieran volver a trabajar con él", declaró Page, recordando el proceso de casting. El actor describió cómo se reunió con Nolan, hablaron del personaje y luego leyó el guion en una sala, un proceso que le recordó lo "secretoico" y emocionante de trabajar con el director.

Una experiencia transformada

Page reflexionó sobre la marcada diferencia entre su experiencia filmando “El Origen” y la actual, un cambio que atribuye a su transición. "Volver ahora, como se pueden imaginar, estando más cómodo contigo mismo, hace que este tipo de proyectos sean más disfrutables", compartió con la audiencia. Añadió que "solo despertarse cada día e ir a trabajar" es una experiencia completamente diferente.

Esta nueva serenidad contrasta fuertemente con sus vivencias pasadas. En una entrevista anterior, Page había admitido: "Llegué a un nivel de calma que no pensé que alcanzaría nunca en un set. Siempre estaba demasiado incómodo. Demasiado ausente". Incluso reveló que el malestar y la disforia que sentía durante el rodaje de “El Origen” fueron tan intensos que le provocaron la aparición de herpes zóster inducidos por el estrés.

Detrás de cámaras: un proyecto monumental

“La Odisea” es la adaptación que Christopher Nolan realiza del poema épico homérico, que narra el arduo viaje de regreso a casa del héroe Odiseo (interpretado por Matt Damon) tras la Guerra de Troya. La película no solo destaca por su narrativa, sino también por su innovación técnica, ya que será el primer largometraje comercial rodado completamente con cámaras IMAX.

La producción cuenta con un elenco estelar que incluye a Tom Holland como Telémaco, Charlize Theron como la diosa Circe, y a Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o y Robert Pattinson en roles que aún se mantienen en secreto . El rodaje llevó al elenco a "algunos lugares increíbles" según Page, quien prometió que el resultado final "va a ser épico".

Una nueva etapa profesional y personal

Este proyecto marca un hito significativo en la carrera de Page, siendo su primer rol en una gran producción de estudio desde su transición en 2020. El actor, nominado al Óscar por 'Juno', ha hablado abiertamente en el pasado sobre cómo la disforia de género afectaba su trabajo, hasta el punto de rechazar papeles que requerían usar vestuario femenino porque le hacían sentir que no podía continuar.

El estreno de “La Odisea” en cines está programado para el 17 de julio de 2026.

