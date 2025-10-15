¡Es hoy! Asi se prepara Karol G para el Victoria's Secret Fashion Show 2025

Suscríbete a nuestros canales

Durante los últimos días, Karol G ha dejado pequeños momentos visuales de su expectante participación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, pero hoy, 15 de octubre es el gran día y desde sus historias de Instagram mostró fragmentos del lugar donde se montará el show, escenarios, luces y detalles técnicos, pero lo más personal son las piezas de ropa interior exclusivas que formarán parte de su set: medias especiales, pantuflas personalizadas y una bata con diseño firmado por la casa de moda.

Estas imágenes no solo avivan la emoción entre sus seguidores, sino que proyectan una narrativa de cuidado extremo al detalle: cada accesorio no es casualidad, sino parte de la atmósfera que Karol planea transmitir en uno de sus momentos más emblemáticos.

“Qué fantasía…”: emoción y pura realización

Karol escribió en sus redes: “Que fantasía han sido los últimos meses de mi vida … cumpliendo sueños que tuve de niña y que jamás pensé que me pasarían a mí.”

Esa frase resume la intensidad emocional detrás del proyecto. No se trata simplemente de un show más en su agenda, sino de un logro personal que mezcla la nostalgia, la ilusión y la fuerza del trabajo que la ha puesto en este lugar.

¿Cuándo y dónde verlo? La agenda oficial de VS

La cuenta oficial de Victoria’s Secret ya confirmó los detalles: el evento se transmitirá en vivo el 15 de octubre a las 7 p.m. ET por Prime Video, YouTube, TikTok e Instagram. Asimismo, abrirán una fiesta pública en THE PENN DISTRICT, en Nueva York, para quienes estén en la ciudad ese día.

El lugar de la fiesta es en el Distrito Penn, ubicado entre Penn 2, Bullicio Plaza, 7th Ave y la 33. St. desde las 5 p.m. hasta las 8 p.m. ET. El DJ arrancará a las 5 p.m. y la transmisión oficial empieza a las 7 p.m.

Además, tras el show, podrán visitar una tienda efímera de Victoria’s Secret en la calle 34, que ofrecerá productos exclusivos

