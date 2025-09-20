La foto perfecta para el Saime: conoce los requisitos para tus trámites

Este sábado 20 de septiembre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) publicó los parámetros del proceso de captación de sus fotos para los diversos trámites.
A través de un video publicado en sus redes sociales, el Saime indicó los pasos esenciales y las normativas que se deben cumplir.
La foto perfecta para el Saime: requisitos para tus trámites
Destacó que estos criterios responden a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
En tal sentido, la institución destaca que la toma de la fotografía debe cumplir con los siguientes lineamientos:
- La fotografía debe ser frontal, abarcando el 90% del rostro desde la frente hasta la barbilla y desde las orejas hasta la nariz. (Deberá capturar claramente el extremo izquierdo y derecho de la cara).
- Los ojos deben estar moderadamente abiertos y los labios cerrados.
- La imagen debe mostrar ambos lados del rostro.
- Evitar que el cabello esté sobre el rostro, que no cubra la frente y las orejas.
- Para el momento de la fotografía, la persona no puede tener accesorios, como piercing, zarcillos extravagantes, lentes, gorras, cintillos o pañuelos.
- Además, se aclara que existe una excepción para la población indígena. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica para la identificación, no se les obligará a fotografiarse con vestimenta distinta a lo que corresponde a sus usos, costumbres y tradiciones.
