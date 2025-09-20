La foto perfecta para el Saime: conoce los requisitos para tus trámites

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 20 de septiembre, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) publicó los parámetros del proceso de captación de sus fotos para los diversos trámites.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el Saime indicó los pasos esenciales y las normativas que se deben cumplir.

La foto perfecta para el Saime: requisitos para tus trámites

Destacó que estos criterios responden a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En tal sentido, la institución destaca que la toma de la fotografía debe cumplir con los siguientes lineamientos:

La fotografía debe ser frontal, abarcando el 90% del rostro desde la frente hasta la barbilla y desde las orejas hasta la nariz. (Deberá capturar claramente el extremo izquierdo y derecho de la cara). Los ojos deben estar moderadamente abiertos y los labios cerrados. La imagen debe mostrar ambos lados del rostro. Evitar que el cabello esté sobre el rostro, que no cubra la frente y las orejas. Para el momento de la fotografía, la persona no puede tener accesorios, como piercing, zarcillos extravagantes, lentes, gorras, cintillos o pañuelos. Además, se aclara que existe una excepción para la población indígena. De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica para la identificación, no se les obligará a fotografiarse con vestimenta distinta a lo que corresponde a sus usos, costumbres y tradiciones.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube