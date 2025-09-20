Conozca los cuatro requisitos para corregir el error migratorio ante el Saime: el trámite es presencial

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) indicó los procedimientos y documentos necesarios para que los extranjeros corrigieran errores relacionados con su ingreso a Venezuela.

Según la información oficial, los ciudadanos venezolanos que presenten el error al momento de intentar renovar su pasaporte, deben cumplir con una serie de requisitos.

¿Qué se requiere para corregir el error migratorio?

Para rectificar un error, una vez en la sede principal, los solicitantes deben presentar estos documentos:

Acudir a la oficina de Atención al Ciudadano ubicada en Caracas.

Cédula de identidad laminada.

Pasaporte que evidencie el sello de entrada.

Verificación de documentación presentada.

Requisitos para solventar el error migratorio de salida

Copia del acta de nacimiento del solicitante.

Copia de cédulas de los interesados en el proceso.

Copia de los datos biográficos del pasaporte quien requiere el trámite.

Copia de la página donde se encuentra el sello de salida del país.

Autorización simple del interesado que se encuentra fuera del país.

Costos y condiciones adicionales

Si el solicitante no posee el sello de salida o no mostró el pasaporte, el Saime establece una tasa adicional de 30 dólares. El pago se debe efectuar mediante un punto de venta en la misma oficina donde se realizó el procedimiento, utilizando la tasa del Banco Central de Venezuela.

¿Qué trámites del Saime se realizan vía telefónica?

El Saime aclaró el jueves a través de sus redes sociales diversas dudas comunes sobre los servicios de atención al cliente vía telefónica-

Según señaló el servicio, los tipos de trámites que se pueden realizar a través de su atención telefónica (0800SAIME-00) son denuncias y dudas respecto a trámites como los del error migratorio.

