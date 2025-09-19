¿Fin de la licencia de conducir en EEUU? La razón por la que pueden suspenderte el documento definitivamente

Suscríbete a nuestros canales

Con las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los conductores deberán estar pendientes de sus licencias ya que pueden ser canceladas por no tener este requisito.

La normativa de identificaciones para la seguridad nacional en Estados Unidos experimentó un cambio importante en mayo de 2025 y ahora se exige que todas las licencias se tramiten bajo la modalidad de Real ID.

La modificación a la Ley Real ID de 2005 establece que las licencias de conducir sin el sello de la estrella dorada ya no son aceptadas como identificación federal según informa El Cronista.

Esta actualización busca fortalecer las medidas de seguridad, obligando a los ciudadanos y residentes a asegurarse de que sus documentos de identidad cumplan con los nuevos estándares para acceder a ciertos lugares y servicios.

Consecuencias

Las licencias de conducir sin la certificación Real ID, o aquellas que son temporales y no verificadas, ya no permiten a sus portadores abordar vuelos domésticos ni entrar a edificios gubernamentales.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) es nfática en que no se harán excepciones.

Incluso si un documento es válido para conducir, la falta del sello Real ID impide su uso para identificación federal, obligando a las personas a buscar alternativas.

Recomendaciones

Para adaptarse a la nueva normativa, los ciudadanos deben tramitar una licencia que cumpla con los estándares Real ID en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de su estado.

El proceso requiere la presentación de documentación oficial que verifique la identidad, el domicilio y, en el caso de los inmigrantes, el estatus legal.

Aquellos que no posean una licencia que cumpla con los requisitos pueden usar su pasaporte u otras formas de identificación aprobadas por el gobierno federal, las cuales están listadas en el sitio web del DHS.

Visita nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube



