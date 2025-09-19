El drama de las familias: denuncian cobros injustos en los recibos de agua en un pueblo en las afueras de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Las facturas de agua en Zack Village, un suburbio al sur de Chicago, en el condado de Cook, Illinois, Estados Unidos, han generado una serie de quejas por cobros elevados y problemas en la facturación. Este asunto que se ha venido resolviendo con la intervención de Telemundo Chicago Responde, una sección o iniciativa de la estación de televisión local, dedicada a resolver problemas de los consumidores, realizando investigaciones periodísticas para ayudar a las personas a resolver quejas con servicios públicos, empresas, o instituciones, y presionar por soluciones efectivas.

La problemática con los cobros del agua ha ocurrido durante años. Usuarios han reportado incrementos inusuales en sus recibos, una situación que generó inquietud y reclamos que no encontraban solución en instancias municipales.

Problemas persistentes en la facturación del agua

Una familia en particular enfrentó una deuda que ascendió a casi 20,000 $ debido a incrementos inexplicables en sus recibos, iniciando con cifras superiores a los 1.000 $ y llegando a superar los 5.000 $ en meses posteriores. Diversas visitas a las oficinas municipales no lograron resolver la situación inicialmente.

Sandra Duarte, cabeza de familia de la denuncia y habitante del sector, comentó a Telemundo Chicago:

"En marzo del año pasado, me llegó la primera factura por 1.200 $, entonces fuimos a la municipalidad a preguntar y y ahí fue donde empezó el problema. Al pasar los meses, recibimos facturas aún más elevadas. Hay una de 1.545 $, luego de ese se pasaron a 5.393 $, y luego el más reciente que me llegó fue de 5.204 $. Dígame usted ¿Cómo voy a pagar 20.000 dólares de agua?", contó Duarte.

Las complicaciones no se limitaron a un solo caso; otros residentes, como Tasha Bailey, reportaron facturas cercanas a los dos mil dólares y manifestaron problemas con la calidad del agua, aunque las autoridades aseguraron que el agua potable no representa un riesgo para la salud.

Medidas tras la intervención de Telemundo Chicago Responde

Tras la participación de Telemundo Chicago Responde, se confirmó que la ciudad de Zack Village, procedió a eliminar la deuda acumulada por la familia que alcanzaba casi 20.000 $ , dejando en cero su deuda.

Marva Campell-Pruit, la alcaldesa de Zack Village, que asumió el cargo hace aproximadamente 4 meses, acepta que enfrentan distintos problemas:

"Hay varios factores que causan una facturación incorrecta, entre ellos, medidores inteligentes mal configurados, medidores mal instalados, envío de facturas estimadas en lugar de lecturas actuales y problemas con la compañía de facturación", dijo Burgess.

Explicó que el personal encargado, está siendo capacitado para mejorar la instalación y lectura de medidores.

La empresa encargada del sistema de facturación indicó su compromiso con encontrar soluciones y colaborar con las autoridades locales. Mientras tanto, para quienes continúan con problemas, se recomienda efectuar un pago mínimo para evitar la suspensión del servicio mientras se realizan los ajustes necesarios.

Para quienes enfrenten dificultades similares, Telemundo Chicago ofrece un canal de atención para recibir consultas y denuncias relacionadas con facturas de agua potable u otros servicios. Puede ingresar al siguiente link Telemundo Responde Quejas o llamar al 312-836-1444