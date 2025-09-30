Operativo del Saime en hoteles de Plaza Venezuela: fiscaliza el estatus migratorio de estas personas

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ha puesto en marcha un operativo de fiscalización en hoteles de la parroquia El Recreo, con un foco en la zona de Plaza Venezuela.

El objetivo principal de la jornada es fortalecer los mecanismos de control migratorio y de identidad en el Distrito Capital.

El operativo se lleva a cabo con la participación activa de las Direcciones de Migración y Verificación de Registro del Saime, y cuenta con el apoyo esencial de la Policía Migratoria.

Durante esta primera fase, la acción se centró en la verificación del estatus migratorio de todos los ciudadanos extranjeros hospedados en los establecimientos, así como de los trabajadores que laboran en ellos.

Control de identidad y inducción a hoteleros

La jornada incluyó la fiscalización de aproximadamente 10 hoteles en la zona. Además de la verificación migratoria, el equipo del Saime brindó una inducción a los responsables de los hoteles sobre el correcto llenado de los libros de entrada y salida de huéspedes, un requisito fundamental para el control legal.

De manera paralela, peritos identificadores realizaron la verificación de datos de ciudadanos venezolanos y naturalizados, concentrándose en aquellos cuyos números de cédula se encuentran entre los 22 y 32 millones.

El Director de Migración, Coronel Henribsen Herrera, presente en la actividad, enfatizó la importancia de este procedimiento para "fortalecer los mecanismos de control de identidad y migración, promoviendo la legalidad y la seguridad".

Se informó que esta primera fase del operativo abarcará el Distrito Capital, La Guaira y Miranda, con planes de extenderse progresivamente al resto del territorio nacional.

