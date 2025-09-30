¿El fin de los extravíos? Baruta lanza la "cédula QR" gratis para tu mascota: tres pasos para registrarla

El municipio de Baruta, en el estado Miranda, lanzó el Sistema de Registro Municipal de Mascotas, que incluye placas con Código QR, con el fin de facilitar la búsqueda del perro o gato en caso de extraviarse.
Así lo dio a conocer el alcalde de Baruta, Darwin González, en entrevista con Globovisión, destacando que este proyecto, respaldado por la Ordenanza Municipal de Protección.
“Todas las mascotas que estén registradas a través de un código QR, podrán ser encontrados ya que cualquier persona podrá escanearlo (...) con un teléfono inteligente para saber cuál es la mascota, la identificación y el contacto del dueño”, explicó.
Aquí realiza el registro
- Sede de Ceprocan (La Tahona): Antigua Sede de Tránsito Terrestre.
- Horario: Lunes a Viernes, de 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía
Requisitos
- Ser residente del municipio Baruta
- Cédula de identidad del dueño.
- Recibo de luz o RIF (para confirmar tu residencia en Baruta).
- Una foto actualizada de tu mascota.