¿El fin de los extravíos? Baruta lanza la "cédula QR" gratis para tu mascota: tres pasos para registrarla

Lunes, 29 de septiembre de 2025 a las 09:46 pm
El municipio de Baruta, en el estado Miranda, lanzó el Sistema de Registro Municipal de Mascotas, que incluye placas con Código QR, con el fin de facilitar la búsqueda del perro o gato en caso de extraviarse. 

Así lo dio a conocer el alcalde de Baruta, Darwin González, en entrevista con Globovisión, destacando que este proyecto, respaldado por la Ordenanza Municipal de Protección. 

“Todas las mascotas que estén registradas a través de un código QR, podrán ser encontrados ya que cualquier persona podrá escanearlo (...) con un teléfono inteligente para saber cuál es la mascota, la identificación y el contacto del dueño”, explicó. 

Aquí realiza el registro

  • Sede de Ceprocan (La Tahona): Antigua Sede de Tránsito Terrestre.  
  • Horario: Lunes a Viernes, de 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía

Requisitos 

  • Ser residente del municipio Baruta
  • Cédula de identidad del dueño.  
  • Recibo de luz o RIF (para confirmar tu residencia en Baruta).  
  • Una foto actualizada de tu mascota. 

