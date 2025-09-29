¿Necesitas cambiar tu correo electrónico en el Saime? Estas son las oficinas disponibles en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los problemas más frecuentes que presentan los ciudadanos para realizar un tramite antes el Saime, es tener que modificar su correo electrónico.

Aquellos que se registraron años atrás con Hotmail o Yahoo, deben migrar al dominio Gmail. Sin embargo, ese paso debe hacerse de forma presencial en las oficinas del ente.

¿Cuáles oficinas están habilitadas en Caracas para modificar el correo electrónico?

• 23 de Enero

• Defensa Pública

• Fuerte Tiuna

• Plaza Caracas

• Cotiza

• TSJ

Otros tramites que puedes realizar en dichas oficinas de la capital

1. Tramitar cédula de identidad

2. Actualizar tus datos

3. Cambiar tu estado civil

A continuación te dejamos una guía de las preguntas y respuestas más frecuentes sobre cambio de datos y trámites

Para recuperar su contraseña debe acceder al portal oficial del SAIME: www.saime.gob.ve. Hacer clic en "¿Olvidó su contraseña?" y seguir los pasos.

En caso de no tener acceso al correo registrado, debes dirigirte a la oficina más cercana a realizar un cambio de correo.

Para actualizar tu estado civil, en el módulo actualización de datos (cambio de estado civil) agenda tu cita. Le recordamos que el día programado para su cita debe presentar en la Oficina SAIME seleccionada, los documentos probatorios de su estado civil según corresponda (Acta de Nacimiento, Acta de Matrimonio, Sentencia de Divorcio, entre otros) de manera presencial.

El SAIME tiene a su disposición el número 0800SAIME00. Asimismo, cuenta con la atención presencial en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional y la oficina de atención al ciudadano en Caracas.

