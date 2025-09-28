Financiamiento para emprendedores en Venezuela: dos vías de crédito y cómo solicitarlas

Suscríbete a nuestros canales

La banca venezolana se encuentra preparando sus herramientas para responder a las necesidades de los microempresarios.

En este sentido, Banesco Banco Universal, pone el foco en sus productos de financiamiento especializados, diseñados no solo para ofrecer liquidez, sino también para actuar como catalizadores.

La entidad bancaria busca extender su mano a quienes están al frente de negocios con estructuras compactas, ya sea que se necesite capital para reponer inventario, adquirir insumos o mejorar la infraestructura operativa.

Microcrédito de Banesco: liquidez a corto plazo

El programa de microcréditos de Banesco está hecho para brindar soporte financiero directo a las personas naturales que gestionan pequeños comercios, prestan servicios o ejercen una profesión de manera independiente.

Este producto está dirigido a una amplia gama de usuarios, incluyendo aquellos negocios que emplean hasta 10 personas o cuyas ventas anuales no exceden las 9.000 Unidades Tributarias (aproximadamente 81.000 bolívares).

El propósito fundamental de este crédito es proporcionar liquidez inmediata para fines operativos: desde la compra de materia prima e insumos hasta mejoras necesarias para el funcionamiento.

Requisitos esenciales para la solicitud

Para acceder al microcrédito, los interesados deben formalizar su petición en la agencia bancaria de su preferencia, presentando una serie de documentos que permiten al banco evaluar su perfil crediticio y capacidad financiera.

Entre los requerimientos más importantes se encuentran:

Poseer una cuenta Banesco, además de la planilla de solicitud debidamente completada y firmada.

La documentación financiera y de identidad es crucial: se requiere copia vigente de la cédula de identidad y del RIF, así como una copia legible y reciente del balance personal (no mayor a tres meses).

Además, es imprescindible la constancia de trabajo o certificación de ingresos y la copia del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) o la constancia de no contribuyente.

Finalmente, se deben incluir referencias bancarias, comerciales y personales.

Línea de Crédito Banesco: proceso para solicitarla

Para aquellos con necesidades de financiamiento más amplias o de mayor envergadura, el banco también ofrece la Línea de Crédito Banesco, diseñada para el desarrollo de actividades comerciales, capital de trabajo y la adquisición de activos fijos.

Este instrumento concede un plazo máximo de financiamiento de hasta 12 meses y puede ser aplicado a cuentas corrientes, pagarés, cartas de crédito, fianzas y descuentos de giros.

A diferencia del microcrédito, opera con una tasa de interés variable, y al igual que su contraparte, las condiciones específicas se determinan a partir del análisis crediticio del solicitante.

Recaudos para la Línea de Crédito

Se exige la planilla de solicitud de crédito con el sello de verificación de firma y dos ejemplares de la lista de chequeo.

En cuanto a la documentación de respaldo, se necesita la copia de la cédula de identidad vigente y el RIF legible.

Los solicitantes deben presentar la Certificación de Ingresos o constancia de trabajo emitida no más de tres meses antes de la solicitud, y una copia legible del Balance Personal con una antigüedad máxima de seis meses (si el solicitante es casado, el balance debe ser mancomunado o presentar capitulaciones).

Para créditos de más de un año, se requiere un Flujo de Ingresos proyectado. Finalmente, es obligatorio consignar la copia de la declaración de I.S.L.R. del último año o la constancia de no contribuyente.

