Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama: jornadas gratuitas de mamografías en Dallas

Un reconocido centro de salud en Texas, Estados Unidos (EEUU), continúa llevando a cabo jornadas gratuitas de mamografías para ciertas mujeres que residen en la ciudad de Dallas, le decimos cuándo y cómo registrarte este mes.

Estamos hablando del centro de salud mamaria del hospital Parkland, el cual ofrece mamografías para mujeres que residen en los siguientes códigos postales de Dallas: 75210, 75211, 75215, 75216, 75217, 75241, 75243, 75060 o 75061, como lo indica el portal del centro de salud.

Este método de detección temprano cobra aun mayor visibilidad en octubre, cuando se celebra Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama, en dónde se hace hincapié en que el primer paso empieza con la educación.

Las mujeres deben tener en cuenta es que realizar una mamografía con regularidad es el mejor método de detección principal para detectar el cáncer de mama en una etapa temprana.

Recordemos que examen puede mostrar crecimientos en el seno u otros signos de cáncer de mama cuando son demasiado pequeños para que el paciente o su médico puedan detectarlos a simple vista.

El cáncer en cifras

El cáncer de mama es el cáncer más común en las mujeres estadounidenses, a excepción del cáncer de piel.

Desde el National Breast Cancer Foundation, INC., señalan que en EEUU, 1 de cada 8 mujeres será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida.

De hecho, indican que se estima que, en 2025, 316.950 mujeres y 2.800 hombres serán diagnosticados con cáncer de mama invasivo, y se diagnosticarán 59.080 nuevos casos adicionales de cáncer de mama no invasivo (in situ).

De hecho, señalan que es probable que conozcas al menos a una persona que haya sufrido cáncer de mama.

Actualmente hay más de 4 millones de sobrevivientes de cáncer de mama en Estados Unidos.

Celebran los avances en la detección temprana y los métodos de tratamiento que han aumentado significativamente las tasas de supervivencia del cáncer de mama en los últimos años.

Pero hacen hincapié en la necesidad de seguir aumentando la educación y los métodos de detección temprana.

Un dato curioso es que las mujeres hispanas tienen más probabilidades que las mujeres blancas de ser diagnosticadas con cáncer de mama en etapas más avanzadas, cuando es más difícil de tratar.

Además, las mujeres negras tienen un 40% más de probabilidades de morir de cáncer de mama que las mujeres blancas.

Dos jornadas activas en octubre

En este contexto, Parkland ofrece atención gratuita para todas aquellas mujeres que tienen entre 40 y 74 años y no se han hecho una mamografía en los últimos 12 meses.

Entonces, si vive en el condado de Dallas -en alguno de los códigos postales mencionados- y está interesada en programar su mamografía, regístrese en los enlaces a continuación.

Sábado, 11 de octubre: en el Moody Outpatient Center, 5151 Maple Ave.nDallas, 75235. De 7:00 de la mañana al mediodía.

Y puede registrarse en el siguiente enlace: regístrese aquí, aun quedan cupos disponibles.

Sábado, 16 de octubre: en el Moody Outpatient Center, 5151 Maple Ave. Dallas, 75235. De 7:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

Y puede registrarse en el siguiente enlace: regístrese aquí, aun quedan cupos disponibles.

Tenga en cuenta que puede registrarse llamando al 214-266-3333, siempre que haya disponibilidad en la página web: Las mamografías salvan vidas | Salud de Parkland.

Además, puede optar por preguntar si hay oportunidad para fechas posteriores.

