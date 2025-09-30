Saime inicia segunda fase de cedulación especial para adultos mayores: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la segunda fase de atención especial para adultos mayores en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el Saime informó sobre el operativo especial que arrancó en Caracas y que recorrerá el territorio nacional.

Saime inicia segunda fase de cedulación especial para adultos mayores

De acuerdo con el reporte, la ruta "José Gregorio Hernández" recorrerá diferentes geriátricos del país.

"Desde este lunes 29 de septiembre, el ente identificador con la ruta 'José Gregorio Hernández' inició la segunda fase de un recorrido por diferentes geriátricos del territorio nacional. El objetivo es garantizar la cédula de identidad a nuestros adultos mayores", se lee en una publicación de su cuenta oficial de Instagram.

Se debe recordar que los adultos y adultas mayores en Venezuela tienen atención preferencial en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.

Los mayores de 60 años que tengan su cédula de identidad vencida no deben pedir cita para renovar su documento.

¿Qué deben presentar los adultos mayores en el Saime?

Los adultos mayores solo tendrán que presentar los siguientes recaudos:

Mostrar una fotocopia de la cédula de identidad.

Proporcionar un número telefónico y correo electrónico para notificar la entrega de la nueva cédula.

De acuerdo con el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, los abuelos y abuelas son atendidos en más de 100 oficinas en el territorio nacional.

Además, el Saime en sus redes sociales recuerda que la atención en sus oficinas se realiza en un horario comprendido entre 8:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

Este beneficio es únicamente para los adultos mayores, mientras que el resto de la población debe agendar su cita a través de la plataforma www.saime.gob.ve.

También puede visitar nuestra sección: Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube