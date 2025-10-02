Mes de la lucha contra el cáncer de mama: cómo solicitar una mamografía gratuita en Illinois

Suscríbete a nuestros canales

La detección temprana es una de las mejores herramientas que tenemos en la lucha contra el cáncer de mama. En Illinois, se ha facilitado el acceso a este examen tan importante, lo que permite que más mujeres puedan cuidar activamente de su salud mamaria.

Diversas iniciativas y centros médicos, como UI Health, están comprometidos a ofrecer mamografías de alta calidad, incluyendo opciones gratuitas para quienes cumplen con los requisitos.

¿Quiénes califican para mamografías gratuitas en Illinois?

Usted puede aplicar para recibir servicios gratuitos o de bajo costo a través del Programa de Cáncer de Seno y Cuello Uterino de Illinois (IBCCP), que financia pruebas de detección y diagnóstico para mujeres elegibles en todo el estado.

Generalmente, las mujeres pueden calificar para los servicios de detección del IBCCP si:

Viven en Illinois.

No tienen seguro médico o su seguro es insuficiente para cubrir la detección del cáncer de mama y cuello uterino.

Tienen entre 21 y 64 años para servicios de detección de cáncer de cuello uterino, y entre 40 y 64 años para mamografías.

Cumplen con los requisitos de ingresos (generalmente al 250% o menos del Nivel Federal de Pobreza, aunque esto puede variar).

Es importante mencionar que, no hay un requisito de ingresos para el tratamiento si usted califica para el IBCCP y recibe un diagnóstico de cáncer de mama.

¿Cómo es el proceso para solicitar una mamografía gratuita en Illinois?

El proceso comienza cuando usted decide poner la salud de sus senos en primer lugar.

Consigue una orden médica

En UI Health, subrayan que para programar su mamografía, es necesario contar con una orden médica o remisión.

Si tiene un médico de atención primaria, él o ella puede proporcionársela.

Si no cuenta con un médico, no se preocupe, ya que muchos programas de detección, como el IBCCP, pueden ayudarle a obtener la referencia que necesita.

Confirma tu elegibilidad y confirma tu cita

Para Asistencia Financiera (Gratuita): Si cree que puede calificar para la detección gratuita a través del IBCCP, llame a la Línea de Salud de la Mujer de Illinois al 888-522-1282.

Ellos estarán encantados de guiarle a través de los requisitos de elegibilidad y el proceso de detección.

Para Programar una Cita Directa: Si ya tiene una orden médica o cuenta con seguro, puede comunicarse directamente con el departamento de programación, como el de Radiología de UI Health.

Según su sitio web, si tiene una orden médica en UI Health, llame al 312-413-4900 para agendar su mamografía.

Realización del examen

Una vez que haya programado su cita, asistirá a la misma. La mamografía es un procedimiento rápido que utiliza rayos X para crear una imagen del tejido mamario.

Las instalaciones de vanguardia en Illinois, como las de UI Health, a menudo ofrecen tomosíntesis (mamografía 3D), lo que mejora la detección.

Obtención de resultados

El centro médico o su proveedor de atención primaria se encargará de informarle sobre los resultados.

Si la mamografía de detección revela algo inusual, necesitará pruebas de diagnóstico adicionales, y programas como el IBCCP también cubren estos seguimientos para las mujeres que califiquen.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube