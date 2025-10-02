Seguro Social mexicano en EEUU: conozca el nuevo programa que activarán para la comunidad inmigrante

Suscríbete a nuestros canales

Desde México siempre están realizando esfuerzos para apoyar a sus connacionales que hacen vida en Estados Unidos (EEUU), esta vez han anunciado un nuevo programa que promete un gran beneficio para los inmigrantes.

Se ha dado a conocer que se pondrá en marcha un programa de teleconsulta dirigido a mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero y están afiliados al Seguro Social, como lo reseña el portal de Acceso latino, de la Fundación Carlos Slim.

Y es que, actualmente, el IMSS mantiene un centro de orientación telefónica que atiende consultas de derechohabientes en temas de salud general, vacunación, métodos anticonceptivos y salud mental, por medio del número 800 222 2668.

Ahora, el servicio se abrirá también a inmigrantes.

Detalles sobre el programa y su acceso

En principio, el servicio será atendido por 2 mil 873 enfermeras especialistas en Medicina Familiar, quienes darán seguimiento remoto a la salud de los connacionales.

La atención podrá agendarse desde la aplicación IMSS Digital y estará disponible de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas, y los fines de semana de 07:30 a 20:30 horas, con horarios del centro de México.

En la primera consulta digital se integrará el expediente electrónico y se brindarán acciones de promoción, detección de riesgos y recomendaciones de cuidado.

Además, el programa también se vinculará con la estrategia Salud Casa por Casa, lo que permitirá que, al regresar a México, los migrantes cuenten con un historial clínico accesible para dar continuidad a tratamientos o intervenciones.

Además, el IMSS trabaja en coordinación con Financiera para el Bienestar (Finabien), que habilitó en su aplicación un botón para pagar las cuotas del IMSS con una comisión reducida de 50 pesos o 2.99 dólares por autorremesa.

También se destaca que, desde 2021, está vigente el esquema de Personas Trabajadoras Independientes (PTI), que permite a los mexicanos en EEUU asegurarse al régimen obligatorio, con acceso a los cinco seguros del IMSS y la posibilidad de afiliar a familiares en México.

Hasta ahora, 15 mil 375 connacionales se han incorporado bajo esta modalidad, asegurando además a más de 14 mil beneficiarios.

