Mercantil crea plataforma de aprendizaje con inteligencia artificial

Mercantil Banco Universal se ha convertido en la primera empresa venezolana en implementar una avanzada plataforma de aprendizaje impulsada por inteligencia artificial: Degreed. Esta plataforma es utilizada por 50 de las compañías más importantes del mundo.

Con la adopción de Degreed, que en Mercantil ha sido bautizada como +Talento, la organización reitera su compromiso con la innovación y el desarrollo de sus colaboradores. La plataforma los convierte en gestores de su propio aprendizaje, permitiéndoles fortalecer conocimientos, mantenerse actualizados con las tendencias globales y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento.

“El mundo cambia a toda velocidad y mantenernos competitivos nos impone cambiar también la manera en que hemos aprendido hasta ahora”, afirmó Nelson Acosta, presidente ejecutivo de Mercantil Banco Universal, organización que recientemente cumplió 100 años de trayectoria. “Investigamos las tendencias globales de aprendizaje, conseguimos esta poderosa plataforma y decidimos traerla a Mercantil. Hoy nos llena de orgullo decir que somos la primera empresa venezolana en adoptarla”.

A través de +Talento, los usuarios acceden a una biblioteca de más de 250.000 recursos de aprendizaje, producidos por más de 80 proveedores de renombre mundial, incluyendo la Universidad de Cambridge, Amazon Web Services, Microsoft Learn, Udacity, Cepyme News y Deloitte Insights, entre otros.

La decisión de implementar Degreed surgió tras un diagnóstico interno de la Gerencia de Recursos Humanos, que buscaba mejorar la experiencia del empleado e identificar sus expectativas y preferencias de formación para el crecimiento profesional y personal.

La implementación de +Talento representa un paso esencial para el crecimiento continuo de los colaboradores de Mercantil y para construir los próximos 100 años de operaciones exitosas de la institución.

