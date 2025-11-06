¡La CLX Night Run 4ta edición está Sold Out!

Suscríbete a nuestros canales

¡La emoción y la adrenalina en Valencia están en su punto máximo! A pocos días de vivir la experiencia de su 4ta edición, la CLX Night Run logró un sold out total de sus kits deportivos destinados para la cita que marcará a la ciudad este fin de semana, consolidándose una vez más como el evento runner del año.

Con los cupos agotados a la carrera nocturna que moverá a la capital industrial de Venezuela este sábado 8 de noviembre, aquellas personas que quieran asegurar su pase a esta cita irrepetible podrán adquirir sus entradas al after run con Caramelos de Cianuro, la icónica banda que pondrá a vibrar a Wynwood Park con lo mejor del rock nacional.

Consigue tu ticket al concierto de Caramelos de Cianuro a través de la página oficial www.clxnightrun.com. Ingresa al portal y selecciona el botón “Inscríbete aquí” para comenzar el proceso de registro. Una vez finalizado, recibirás un correo de confirmación con un código QR que deberás usar para ingresar al evento.

Asimismo, también puedes adquirir tus entradas de forma física a través de las tiendas brandshops CLX Samsung y MultiMax en todo el país.

Vive la CLX Night Run 4ta edición

La CLX Night Run 4ta edición llega de la mano de Nasar Ramadan Dagga Mujamad, CEO de CLX Group, empresario carabobeño que continúa apostando por la creación de espacios de disfrute de la familia venezolana, con la intención de impulsar los buenos valores y la vida saludable a través del deporte, la cultura y la innovación.

“Para nosotros, cada nueva edición de la CLX Night Run es una nueva oportunidad para superarnos y demostrar nuestro compromiso por Venezuela, y con este sold out, no hacemos más que reafirmar la responsabilidad que sentimos con todas aquellas personas que confían en nosotros y en nuestro producto de brindarles una experiencia inolvidable. Muchas gracias por esta receptividad, y los esperamos este fin de sábado 8 de noviembre para vivir un evento sin precedentes” expresó Nasar Dagga.

Entrega de materiales

Los corredores inscritos podrán retirar su kit deportivo el mismo 8 de noviembre de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. en Wynwood Park. El kit incluye: la franela de la edición 2025, chip de cronometraje, número de corredor, hidratación, medalla y dos entradas al concierto de Caramelos de Cianuro.

Como parte de las sorpresas preparada para la mañana, los asistentes podrán disfrutar de un día lleno de actividades en los stands de las diferentes marcas aliadas que forman parte de la CLX Night Run 4ta edición, donde podrán participar en clases de bike con Focus Fitness, sorteos, la zona gastronómica, donde podrán degustar la CLX Night Burger, una creación especial de Rafas Casual Food exclusiva para la carrera nocturna, y mucho más.

Ruta 7K CLX Night Run

Durante esta cuarta edición de la CLX Night Run, cientos de corredores darán cita al tradicional recorrido 7K bajo el cielo estrellado de Valencia. La salida tendrá lugar en la entrada de Wynwood Park, Naguanagua, a las 7:00 PM, pasando por lugares emblemáticos de la ciudad con destino a MultiMax en la Av. Bolívar Valencia y de regreso.

Los corredores deberán pasar a través de checkpoints ubicados estratégicamente a lo largo de la ruta, los cuales registrarán su tiempo en cada paso de la carrera. Los puntos de control estarán ubicados en:

1: Circulo Militar

2: Polideportivo Misael Delgado

3: Estación de servicio La Ceiba

8: Multimax Av. Bolívar

4: Colegio Lourdes /Banesco

5: CC Profesional Av. Bolívar / Chinatown

6: Redoma de Guaparo

7: Entrada Wynwood Park

7.4 : Llegada

Cada kilómetro estará señalizado con activaciones de las diferentes marcas patrocinantes de la CLX Night Run, asegurando una verdadera experiencia sensorial. Además, los corredores contarán con acceso a zonas de hidratación donde podrán tomar un respiro antes de continuar su recorrido.

Premios de la CLX Night Run 2025

Los corredores podrán participar en las categorías: Libre (16-29 años), Sub-Master (30-39), Master A (40-49), Master B (50-59) y Master C (60+). Los ganadores absolutos de la CLX Night Run 2025, en las categorías masculina y femenina, recibirán:

Primer lugar: $800 en metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a Madrid .

$800 en metálico, $600 en Gift Card de MultiMax y un pasaje de ida y vuelta a . Segundo lugar: $600 en metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional a Margarita .

$600 en metálico, $400 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional a . Tercer lugar: $400 en metálico, $200 en Gift Card de MultiMax y un pasaje nacional a Margarita.

Los ganadores de cada categoría recibirán una Gift Card de MultiMax de $150 para la primera posición, $120 para el segundo lugar y $100 para el tercero.

Además, el empresario Nasar Dagga recordó que, entre las principales novedades de este año, los primeros 500 corredores inscritos están participando por premios especiales exclusivos. También, se rifarán 50 productos exclusivos MultiMax y 4 pasajes a Margarita cortesía de Aerolíneas Estelar.

After Run con Caramelos de Cianuro

Tras la llegada a la meta y la entrega de premios, la noche culminará con el After Run con Caramelos de Cianuro, banda venezolana que, con más de tres décadas de trayectoria, se ha consolidado como una de las agrupaciones más influyentes del rock venezolano.

Autores de grandes éxitos como “No eres tú”, “Rubia Sol Morena Luna”, “Verano” y “Sanitarios”, Asier Cazalis y Pavel Tello interpretarán una selección de sus temas más famosos en lo que promete ser un espectáculo de primer nivel de aproximadamente dos horas de duración que pondrá a vibrar a la ciudad de Valencia.

Valencia lista para vibrar

Con vista fija en la cuarta edición de la CLX Night Run, CLX Group y su CEO, Nasar Ramadan Dagga, reafirman su compromiso con el deporte, la tecnología y las experiencias que unen a las familias venezolanas bajo una misma pasión: vivir la ciudad de una manera diferente.

La CLX Night Run 2025 promete ser una noche icónica en la historia del running nacional, donde la energía, la música y la innovación se encontrarán bajo las luces de Valencia. Adquiere tus pases al concierto de Caramelos de Cianuro a través de la página oficial www.clxnightrun.com y en las tiendas CLX Samsung y MultiMax en todo el país.

