Video viral: arresto por agentes de ICE causa revuelo en redes sociales

Un dramático video que circula en redes sociales ha desatado una nueva ola de críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mostrando una tensa detención vehicular en Maine donde un hombre sufre un aparente episodio de convulsiones mientras agentes federales retiran a su familia.

La controversia se centra en la ecuatoriana Juliana Milena Ojeda Montoya, quien fue el objetivo principal de la operación, y su pareja, Zapata Rivera, cuyo colapso en el asiento del conductor fue captado en el video.

El incidente ocurrió cuando agentes de ICE interceptaron el vehículo donde viajaba Ojeda Montoya, junto a Rivera y su hija pequeña. Mientras los agentes intentaban concretar la detención de la mujer, la situación escaló.

El video viral muestra a Zapata Rivera, pareja de Ojeda Montoya, forcejeando con los agentes. En medio del tumulto, el hombre sufre un episodio que fue descrito como "convulsiones o algo", perdiendo la conciencia momentáneamente mientras aún sostenía a la niña.

Los agentes procedieron a retirar a los ocupantes del vehículo, incluida la menor, que según el DHS, se encontraba en el regazo de su madre en el asiento delantero.

En respuesta a la indignación pública generada por las imágenes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado oficial buscando "aclarar la narrativa falsa" que, según la agencia, se difunde en redes.

El DHS confirmó que el arresto era un operativo específico contra Juliana Milena Ojeda Montoya, a quien catalogaron como una "criminal ilegal" y "delincuente violenta" buscada por un incidente en Massachusetts.

En este sentido, la agencia asegura que Ojeda Montoya apuñaló repetidamente a una compañera de trabajo con tijeras el pasado mes de agosto, lo que motivó la orden de detención en su contra.

Juliana Milena Ojeda Montoya, tras salir del vehículo, fue arrestada y trasladada a la Cárcel del Condado de Cumberland en Maine, donde permanece bajo custodia de ICE a la espera de sus procedimientos de deportación.

Respecto al colapso de Zapata Rivera, la versión del DHS es contundente: la agencia afirmó que el hombre fingió tener una emergencia médica y, al estabilizarse, manifestó su intención de dejar a su hija a disposición del estado. Tras una advertencia de arresto por parte de ICE, Rivera finalmente se hizo cargo de la niña.

