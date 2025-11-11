El venezolano Richard Guerrero lanza "La Ruta Genius" y recorrerá EEUU en busca de historias de éxito

Suscríbete a nuestros canales

El empresario, motivador y fundador venezolano Richard Guerrero lanzó "La Ruta Genius", un ambicioso proyecto documental que recorrerá Estados Unidos durante 30 días.

La misión busca motivar, educar y empoderar a la comunidad latina para que crea en su potencial y alcance el éxito, conectando con historias de superación, refiere una NDP.

El viaje inspiracional

Guerrero emprenderá un recorrido por carretera, documentando las historias reales de emprendedores, inmigrantes y soñadores latinos que han transformado sus desafíos en propósito.

El proyecto busca demostrar que el éxito depende de la actitud y la perseverancia, bajo la premisa: “No se trata de cuántas veces fracasas, sino de cuántas veces decides volver a empezar”.

"Queremos demostrar que los latinos no solo trabajamos duro, también pensamos, creamos, innovamos y transformamos. Este viaje es una celebración de nuestra fuerza colectiva”, explicó Guerrero, quien invitó a medios de comunicación a sumarse a la travesía.

