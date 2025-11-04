Juan Pablo Dos Santos: el venezolano con prótesis en ambas piernas que cruza la meta en Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Juan Pablo Dos Santos, completó este domingo el Maratón de 42.195 kilómetros que se celebró en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos (EEUU).

A través de las redes se hizo viral el momento en el que Dos Santos logra cruzar la meta tras completar el recorrido.

Dos Santos se tomó más de 15 horas y fuel el último, sin embargo, completó el maratón y cruzó la meta a las 12:34 de la madrugada del lunes.

Este venezolano tiene solo 26 años y perdió sus dos piernas hace seis años, tras sufrir un grave accidente de tránsito, pero eso no lo limitó, al contrario, completó el maratón apoyado en sus prótesis de piernas.

"No corro con las piernas, corro con el corazón"

Cabe destacar que Dos Santos asumió este maratón que le llevó 15 horas y 21 minutos, bajo el lema de "no corro con las piernas, corro con el corazón".

No es la primera vez que el venezolano afrotna un reto como este, ya que anteriormente completó la media maratón de Caracas (CAF) y en Madrid.

