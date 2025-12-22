El "Grinch" en la alcaldía: la polémica decisión de prohibir símbolos religiosos en propiedad pública que indigna a Texas

Suscríbete a nuestros canales

La tranquilidad de Mullins, un pequeño pueblo de Carolina del Sur ubicado en el corazón del "Cinturón Bíblico", se ha visto sacudida por un enfrentamiento que trasciende lo local.

Lo que comenzó como un esfuerzo del Comité de Embellecimiento para decorar el nuevo mercado municipal al estilo de una "película de Hallmark", terminó en un desafío directo a la autoridad de la alcaldesa Miko Pickett, quien ordenó retirar un pequeño pesebre de la propiedad pública.

Kimberly Byrd, directora del comité, denunció que la alcaldesa le solicitó vía mensaje de texto remover la representación del nacimiento de Jesús, argumentando que su presencia en el estacionamiento público violaba la separación entre la Iglesia y el Estado y podría ofender a residentes de otras creencias.

Byrd, quien financió los adornos de su propio bolsillo junto a su equipo, se negó rotundamente a cumplir la orden. "Cristo es la razón por la que celebramos la Navidad", afirmó la líder comunitaria, quien amenazó con retirar toda la decoración —incluyendo a Papá Noel y los muñecos de nieve— si el pesebre es censurado.

Posiciones encontradas

La disputa ha escalado al terreno legal y político. Mientras la alcaldesa Pickett sostiene su postura en redes sociales, el concejal Albert Woodberry y gran parte de la comunidad han cerrado filas en torno a Byrd.

El caso evoca el precedente de la Corte Suprema de 1984 (Lynch v. Donnelly), que determinó que los pesebres en propiedad pública son constitucionales si forman parte de una exhibición festiva más amplia que incluya símbolos seculares, como es el caso de Mullins.

Premio Tiny Tim Toast

La resistencia de Byrd no ha pasado desapercibida a nivel nacional. Esta semana, el prestigioso bufete de abogados Becket, especializado en libertad religiosa, otorgó a la mujer el premio “Tiny Tim Toast” 2025, elogiando su valentía frente a los esfuerzos del gobierno por eliminar la religión de la esfera pública.

Para Byrd, la lucha es educativa: asegura que no se puede enseñar a los niños a ocultar sus creencias en la festividad que celebra, precisamente, el nacimiento de Jesús.

