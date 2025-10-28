Trinidad y Tobago ejecutará expulsión de inmigrantes venezolanos: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago confirmó la expulsión de un grupo de inmigrantes venezolanos.

De acuerdo con el reporte del medio Newsday, los migrantes serán ubicados en un Centro de Detención de Inmigración.

Las medidas habrían sido solicitadas por la primera ministra del país, Kamla Persad-Bissessar.

Trinidad y Tobago ejecutará expulsión de inmigrantes venezolanos

La orden la había propuesto Persad-Bissessar como parte de su política migratoria para lidiar con la inmigración ilegal y el tráfico, pero no fue hasta el lunes que el secretario permanente del Ministerio de Seguridad Nacional, Videsh Maharaj, envió la solicitud, en la que explica cómo se llevará a cabo parte del proceso.



Los indocumentados, según agregó Maharaj, serán deportados en masa como un ejercicio migratorio; sería un grupo de 200.



El 15 de agosto pasado, reporteros del país le cuestionaron a Persad-Bissessar cuándo cumpliría su promesa política migratoria, a lo que respondió que "pronto".

"La policía ha intensificado su vigilancia sobre inmigrantes indocumentados involucrados en el tráfico de drogas y personas", dijeron las autoridades el pasado 10 de septiembre.



Persad-Bissessar, de igual manera, culpó a la pasada administración por fallar en enfrentar la situación migratoria ilegal, de la cual aseguró que está vinculada con la criminalidad en el país.

También puede visitar nuestra sección: Migración

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube