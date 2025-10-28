La particular recompensa que recibió una joven barbera venezolana por una buena acción: regresó un vale millonario a su propietario

Suscríbete a nuestros canales

Una joven barbera venezolana se viralizó en las redes sociales tras compartir la inesperada recompensa que recibió, tras devolver un “vale vista”, una especie de pagaré, con un valor de 19 millones de pesos (unos 20 mil 200 dólares).

El hecho ocurrió la ciudad de Santiago de Chile, en la localidad de Santiago Centro. Tras encontrar el documento, la joven se dedicó a en enviar varios correos, hasta que finalmente logró dar con el dueño.

Tras concretar una reunión para entregar el papel, la muchacha relató que recibió un particular regalo como recompensa.

El inesperado regalo que le dieron como recompensa

La protagonista del relato, Karolay Carrillo, narró en las redes sociales cómo el pasado 14 de octubre encontró el papel con el millonario montó tirado en un estacionamiento.

Carrillo admitió que su primera reacción fue de sorpresa. Sin embargo, de manera inmediata envió un correo a la empresa cuya dirección aparecía en el vale.

Tras un complejo contacto inicial, la joven realizó un segundo video para mostrar el avance de su acción y revelar que concretó una reunión con el dueño.

“El video se hizo muy viral (…) Si me quiere invitar unos completos, yo voy feliz”, dijo en aquel segundo registro, publicó BioBioChile.

“Hay gente que me ha felicitado, buena energía, pero también hay gente que ha dicho otra cosa, pero bueno. Se logró, para algo sirve el internet, al menos hacemos cosas buenas”, comentó.

Tras algunos días, la joven logró reunirse con el dueño del vale vista, quien agradeció su gesto con un especial regalo.

Medios de comunicación llegaron hasta su barbería

“Lo entregué y listo”, relató Carrillo. “¿El regalo? Me entregó un propóleo", dijo la venezolana. Se trata de un producto con múltiples propiedades y beneficios para la salud, eficaz para curar o tratar cicatrices, quemaduras, heridas en la piel, úlceras e incluso infecciones.

"Es un magnífico, excelente propóleo para la piel. Yo estoy feliz”, dijo la joven con una sonrisa en su rostro.

“Yo hice ese video por la anécdota”, contó Karolay, quien también reveló que, tras la viralización de sus historias, medios chilenos llegaron hasta su barbería.

“Me encantó cómo terminó todo, cada vez se iba volviendo más surreal. No me puedo quejar del propóleo, estoy más que feliz”, concluyó.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube