¡Histórico! Venezolano ondea la bandera tricolor en la cima del Himalaya: así es la dura preparación para el ascenso a la montaña

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad zuliana celebra un hito de trascendencia, gracias al nuevo logro alcanzado por el venezolano Franz Sunyovszky, originario de Maracaibo.

Sunyovszky, culminó exitosamente su expedición al Himalaya en Nepal, una de las proezas más exigentes del montañismo mundial y alzó la bandera del tricolor nacional junto con la bandera marabina.

Las imágenes del logro recorren las redes sociales, mostrando una poderosa declaración sobre la capacidad de resistencia y el temple de los vvenezolans.

La peligrosa majestad del Himalaya

El ascenso a las cumbres del Himalaya, donde se encuentran los picos más altos del mundo como el Monte Everest (8.848 metros), es considerado el desafío definitivo en el alpinismo.

La dificultad es extrema y radica en una combinación de factores letales. El principal peligro es la altitud: a partir de los 8.000 metros se entra en la llamada "Zona de la Muerte", donde el aire es tan escaso (con mucho menos oxígeno) que el cuerpo humano solo puede sobrevivir un par de días antes de sufrir daños irreparables en órganos vitales.

Condiciones para la conquista

Alcanzar la cima requiere una meticulosa preparación y condiciones excepcionales:

Es indispensable contar con experiencia previa en el manejo de cuerda fija, piolet y crampones, además de saber desplazarse en glaciares y terrenos helados con grietas.

Los escaladores deben realizar un proceso de aclimatación de varias semanas, ascendiendo lentamente entre campamentos base para permitir que el cuerpo se ajuste a la disminución de oxígeno y evitar el mal de altura.

Además, se exige una condición cardiovascular y física excepcional, junto de chequeos médicos rigurosos, ya que la expedición puede durar cerca de dos meses, con una pérdida de peso corporal considerable.

A la altitud se suman las condiciones climáticas impredecibles, los vientos huracanados, el riesgo constante de avalanchas y la dificultad de sortear terrenos complejos como la peligrosa cascada de hielo de Khumbu (en la ruta del Everest) o paredes de hielo azul.

Un explorador nativo del Zulia

Franz Sunyovszky es un apasionado explorador que dedica su vida a recorrer y escalar montañas en diversos puntos del globo.

Su reciente éxito en Nepal es la cumbre, hasta ahora, de una trayectoria marcada por la búsqueda de los límites físicos y la admiración por la naturaleza. Su dedicación a esta disciplina subraya un espíritu tenaz, reflejo de su procedencia.

De acuerdo con Noticias al Día, el logro del montañista generó una ola de felicitaciones en su ciudad natal. El alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, extendió un sentido reconocimiento a Sunyovszky y a su núcleo familiar.

"Nuestro reconocimiento a él y a su familia, que desde Maracaibo viven con emoción este logro que llena de orgullo a todo un pueblo", afirmó el burgomaestre, resaltando el valor simbólico de la hazaña para los ciudadanos del Zulia.

Visite nuestra sección de Migración.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube