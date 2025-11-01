¿Estás fuera de Venezuela y falleció un familiar? Así puedes hacer la declaración sucesoral

Suscríbete a nuestros canales

La declaración sucesoral es un deber formal tributario que deben cumplir los herederos tras el fallecimiento de un familiar en Venezuela. Aunque muchos se encuentran fuera del país, el proceso puede realizarse legalmente desde el extranjero.

Según el equipo legal de Valero R. & Asociados Abogados, los venezolanos en Estados Unidos o cualquier otro país pueden iniciar el trámite sin necesidad de representación consular ni presencia física en Venezuela.

¿Qué es la declaración sucesoral y por qué es obligatoria?

La declaración sucesoral permite formalizar la transmisión de bienes tras el fallecimiento de una persona. El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) exige que se realice dentro de los 180 días hábiles posteriores al fallecimiento.

Este trámite es indispensable para obtener la solvencia sucesoral, documento que habilita legalmente a los herederos para disponer de los bienes del causante.

¿Qué documentos necesitas para iniciar el proceso?

Para comenzar, se requiere:

Documento poder otorgado por el heredero desde el exterior.

Certificado de defunción del causante.

Partidas de nacimiento que acrediten la cualidad de heredero.

Copias de documentos de propiedad de bienes muebles e inmuebles.

Una vez reunidos, se puede solicitar el RIF sucesoral, paso previo para declarar ante el SENIAT.

¿Cómo se realiza la partición de bienes?

Luego de obtener la solvencia, los herederos pueden realizar la partición de bienes. Esta puede ser:

Amistosa , si hay acuerdo entre las partes.

Judicial, si existen desacuerdos o situaciones complejas.

El equipo legal puede encargarse de todo el proceso en Venezuela, con representación válida y seguimiento personalizado.

