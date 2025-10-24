La orden está dada: Maduro revela lo que haría la clase obrera si se atenta contra Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instruyó a la clase obrera del país a activarse en caso de una acción que atente contra la soberanía de Venezuela, con el fin de retomar el poder mediante una huelga general de naturaleza "insurreccional y revolucionaria".

El jefe de Estado subrayó la relevancia estratégica del sector laboral como pilar de defensa del territorio. En este sentido, afirmó que "el mayor escudo que tiene el país es la clase obrera".

Maduro enfatizó que el país se encuentra en un estado de preparación para responder a cualquier amenaza. Destacó que el plan de acción involucra tanto a civiles como a cuerpos armados, indicando que "la orden está dada, si se atrevieran, ni un alfiler se movería de este país".

Maduro afirma que estas maniobras han sido ensayadas

Asimismo, el jefe de Estado advirtió que verían el desfile de "millones de hombres y mujeres del país con fusiles en los cuerpos combatientes", y destacó que estas acciones han sido ensayadas y preparadas.

"No hay que alzar la voz para decirlo. Si algún día se atrevieran (las fuerzas extranjeras) por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical. Si se atrevieran, hermanos y hermanas, tomen esto como una orden. La orden está dada".

Maniobras similares en el pasado

El mandatario recordó que maniobras similares han sido efectivas en el pasado, aludiendo a los movimientos populares, militares y policiales que enfrentaron situaciones violentas entre 2016 y 2020, mencionando específicamente "el golpe de Juan Guaidó, Leopoldo López y la Casa Blanca".

"Una llamada bastó para que no se moviera un alfiler en el país y para que se activaran los cuerpos combatientes armados de la clase obrera, las Milicias Bolivarianas y toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa de la democracia, la Constitución y la paz. Y triunfamos sin disparar un solo tiro", destacó Maduro.

