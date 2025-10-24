Fin de semana lluvioso: INAMEH actualiza el pronóstico para las ondas tropicales 50 y 51

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) ha actualizado su pronóstico meteorológico, anticipando un fin de semana de notable inestabilidad atmosférica debido a la proximidad de las Ondas Tropicales número 50 y 51.

Estos fenómenos, al interactuar con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), continuarán generando un panorama de lluvias, tormentas eléctricas y nubosidad variable en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades de prevención se mantienen en monitoreo constante, exhortando a la ciudadanía a extremar las precauciones, dado el acumulado de precipitaciones que ya ha impactado al país durante el mes de octubre.

Pronóstico Detallado para el Fin de Semana

El INAMEH estima que el territorio venezolano se verá afectado directamente por el paso de las ondas tropicales 50 y 51 a partir de las próximas 48 a 72 horas, concentrando la mayor actividad pluvial durante las tardes y noches.

Se espera que las acumulaciones pluviométricas sean significativas en zonas montañosas y laderas, aumentando el riesgo de deslizamientos y crecidas repentinas.

De acuerdo a los reportes. se estima que para la mañana de los días viernes, sábado y domingo en Región Oriental (Sucre, Delta Amacuro, Monagas), Sur (Bolívar, Amazonas) y Zulia, se registren lloviznas aisladas y nubosidad fragmentada.

Mientras que para la tardes tarde/noche del fin de semana, en Los Andes (Mérida, Táchira, Trujillo), Llanos Occidentales (Barinas, Portuguesa, Apure), Región Central (Aragua, Carabobo), Gran Caracas y Zulia, se esperanza el incremento de la cobertura nubosa, lluvias y chubascos de intensidad variable con descargas eléctricas ocasionales.

Balance de las Lluvias Recientes

La temporada de ondas tropicales en 2025 se ha caracterizado por una actividad pluviométrica superior al promedio, según han indicado las autoridades.

El paso de sistemas previos, como la Onda Tropical número 48 a inicios de semana, generó afectaciones importantes en varias regiones,

El estado Carabobo fue una de las entidades más golpeadas, especialmente en su zona norte y municipios con alta densidad poblacional.

Se reportaron inundaciones profundas en municipios como Naguanagua y San Diego. En la zona de Mañongo y el Centro Comercial Vía Venetto, el rápido ascenso del nivel del agua obligó a desalojos y causó daños materiales, incluso en estructuras comerciales.

Mientras que en Gran Caracas y Miranda, la onda generó nubosidad y lluvias que provocaron inundaciones viales y tránsito lento.

Se registraron anegamientos en la carretera La Raiza, en los Valles del Tuy, y se reportó el colapso de una tubería de aguas negras en la Autopista Francisco Fajardo.

Daños en el Oriente del País

La región oriental, históricamente vulnerable a estos sistemas, reportó daños considerables, incluyendo el colapso de infraestructuras vitales.

Sucre: Las intensas lluvias causaron la crecida y el desbordamiento del río Agua Blanca, afectando directamente a comunidades en los municipios de Cumaná y Cumanacoa . Autoridades desplegaron equipos en el eje carretero Cumaná-Cumanacoa para asistir a las familias. Además, se reportó el colapso de un puente que comunica este estado con Monagas, interrumpiendo el tránsito.

Anzoátegui: Se registraron inundaciones en zonas rurales y el desbordamiento de alcantarillas, con reportes de al menos 22 familias afectadas.

La continuidad de las lluvias refuerza la necesidad de que los organismos de seguridad y protección civil mantengan activos los planes de contingencia.

