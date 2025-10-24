Fallece el ex Fiscal General de Venezuela, Iván Badell

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles 22 de octubre se difundió el lamentable fallecimiento del Dr. Iván Darío Badell González.

A través de sus redes, la firma de abogados de inmigración, Badell Law, informó sobre la muerte de Badell.

Fallece Iván Badell

De acuerdo con el escrito, el Dr. Iván Badell era el padre del jefe de la firma, Víctor Badell.

Asimismo, asegura que "Recordaremos siempre al Dr. Iván con admiración, cariño y gratitud por su ejemplo, su amabilidad y las enseñanzas que dejó en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo".

Iván Badell fue un reconocido abogado venezolano y fungió como Fiscal General de la República desde el año 1994 hasta el año 1999.

"Su legado de ética, honestidad y excelencia seguirá siendo una guía en nuestro trabajo y en la forma en que servimos a nuestra comunidad", agrega el escrito.

