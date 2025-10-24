Corpoelec activa asistencia integral este 25 de octubre: puntos y horario

Durante este sábado 25 de octubre, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se desplegará, con el objetivo de brindar asesoría personalizada a usuarios comerciales y residenciales.
La Jornada Integral de Atención al Usuario, que se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.
Corpoelec activa asistencia integral este 25 de octubre
La actividad permitirá a la ciudadanía del estado Carabobo acceder a servicios de actualización de datos, notificación de deudas, recepción de reclamos, verificación de conexiones, asesoría de pago por Banca en Línea y pago de factura, bajo la modalidad de puntos de venta.
¿Cuáles son los puntos?
- Municipio Montalbán
- Avenida Miranda, sector Las Mercedes.
- Municipio Libertador
- Casco central, Tocuyito Moto Rueda, calle Arvelo, cruce con vía de servicio.
- Municipio Carlos Arvelo:
- Centro Integral de Atención al Usuario (CIAU) Central Tacarigua. Calle El Progreso, diagonal a la Guardia Nacional Bolivariana, parroquia Tacarigua.
- CIAU Güigüe. Edificio Elsimar, calle Arvelo, No. 40, locales A y B, parroquia Güigüe.
- Municipio Guacara
- CIAU Alianza Mall. Centro Comercial Alianza Mall, sector El Nepe, local A-21, entrada de la Urb. Ciudad Alianza.
- CIAU Guacara, ubicado en el local número 44, avenida Bolívar, cruce con calle Briceño Méndez, parroquia Diego Ibarra, municipio Guacara.
- Municipio Diego Ibarra
- Avenida San Diego de Tovar, Barrio 19 de Abril, parroquia Mariara.
- Municipio Puerto Cabello
- CIAU Consolidado. Centro Comercial Consolidado, planta Alta y Baja, Local número 1, calle Mariño, parroquia Fraternidad.
- CIAU Guaicamacuto. Centro Comercial Guaicamacuto, mezzanina 1, local M1-4, ubicado en la urbanización Cumboto Norte, avenida Salom, parroquia Juan José Flores.
- Centro Comercial Paseo Mariño. Calle Mariño con calle Juncal, piso 2, local nro. 40, parroquia Fraternidad.
- Municipio San Diego
- CIAU Fin de Siglo. Centro Comercial San Diego, planta baja, avenida Don Julio Centeno.
- Municipio San Joaquín
- Avenida Bolívar, cruce con calle Santander, número 40, parroquia San Joaquín.
- Municipio Valencia
- CIAU Valencia I. Centro Comercial Valencia Center, locales 21 y 22, calle Cantaura con Soublette, parroquia Candelaria.
- CIAU Prebo II. Centro Comercial Prebo, urbanización Prebo 1, avenida 107-B, nivel planta, parroquia San José.
- CIAU Piazza. Centro Comercial Centro Piazza. Urbanización El Parral, nivel Neptuno, local 11, parroquia San José.
- CIAU Torre 4. Edificio Torre 4, planta baja, avenida Cedeño con calle Montes de Oca, parroquia San José.
- CIAU Valencia III. Urbanización La Isabelica, sector 6, avenida Espiga de Oro, calle número 5, al lado de Ipostel, parroquia Rafael Urdaneta.
- Municipio Miranda
- Centro Cívico Miranda. Calle Girardot, entre Carabobo y Sucre, sector El Playón.
- Municipio Bejuma
- CIAU Bejuma. Edificio Palermo, planta baja, avenida Bolívar con calle Piar.
- Municipio Naguanagua
- CIAU Vía Veneto. Centro Comercial Vía Veneto, nivel estacionamiento, locales M5 y M6, avenida Mañongo con calle Salvador Feo La Cruz.
- CIAU Naguanagua. Centro Comercial El Dorado, entre avenida Bolívar y prolongación del cementerio Guayabal.
- Municipio Juan José Mora
- CIAU Morón. Calle San José con calle Miranda, diagonal a la Casa de la Cultura, edificio Corpoelec, parroquia Juan José Mora.
- Municipio Los Guayos
- CIAU Los Guayos. Centro Comercial Profesional Los Guayos, planta baja, local #4, calle Bruzual.
Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta Corpoelec en Instagram o visitar la página en Facebook.
