Corpoelec activa asistencia integral este 25 de octubre: puntos y horario

La Corporación Eléctrica Nacional compartió detalles del despliegue para usuarios comerciales y residenciales.

Por Jheilyn Cermeño
Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 03:30 pm

Durante este sábado 25 de octubre, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) se desplegará, con el objetivo de brindar asesoría personalizada a usuarios comerciales y residenciales.

La Jornada Integral de Atención al Usuario, que se realizará entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

La actividad permitirá a la ciudadanía del estado Carabobo acceder a servicios de actualización de datos, notificación de deudas, recepción de reclamos, verificación de conexiones, asesoría de pago por Banca en Línea y pago de factura, bajo la modalidad de puntos de venta.

¿Cuáles son los puntos?

  • Municipio Montalbán
  • Avenida Miranda, sector Las Mercedes.
  • Municipio Libertador
  • Casco central, Tocuyito Moto Rueda, calle Arvelo, cruce con vía de servicio.
  • Municipio Carlos Arvelo:
  • Centro Integral de Atención al Usuario (CIAU) Central Tacarigua. Calle El Progreso, diagonal a la Guardia Nacional Bolivariana, parroquia Tacarigua. 
  • CIAU Güigüe. Edificio Elsimar, calle Arvelo, No. 40, locales A y B, parroquia Güigüe.
  • Municipio Guacara
  • CIAU Alianza Mall. Centro Comercial Alianza Mall, sector El Nepe, local A-21, entrada de la Urb. Ciudad Alianza.
  • CIAU Guacara, ubicado en el local número 44, avenida Bolívar, cruce con calle Briceño Méndez, parroquia Diego Ibarra, municipio Guacara.
  • Municipio Diego Ibarra
  • Avenida San Diego de Tovar, Barrio 19 de Abril, parroquia Mariara.
  • Municipio Puerto Cabello
  • CIAU Consolidado. Centro Comercial Consolidado, planta Alta y Baja, Local número 1, calle Mariño, parroquia Fraternidad.
  • CIAU Guaicamacuto. Centro Comercial Guaicamacuto, mezzanina 1, local M1-4, ubicado en la urbanización Cumboto Norte, avenida Salom, parroquia Juan José Flores.
  • Centro Comercial Paseo Mariño. Calle Mariño con calle Juncal, piso 2, local nro. 40, parroquia Fraternidad.
  • Municipio San Diego
  • CIAU Fin de Siglo. Centro Comercial San Diego, planta baja, avenida Don Julio Centeno.
  • Municipio San Joaquín
  • Avenida Bolívar, cruce con calle Santander, número 40, parroquia San Joaquín.
  • Municipio Valencia
  • CIAU Valencia I. Centro Comercial Valencia Center, locales 21 y 22, calle Cantaura con Soublette, parroquia Candelaria.
  • CIAU Prebo II. Centro Comercial Prebo, urbanización Prebo 1, avenida 107-B, nivel planta, parroquia San José. 
  • CIAU Piazza. Centro Comercial Centro Piazza. Urbanización El Parral, nivel Neptuno, local 11, parroquia San José.
  • CIAU Torre 4. Edificio Torre 4, planta baja, avenida Cedeño con calle Montes de Oca, parroquia San José.
  • CIAU Valencia III. Urbanización La Isabelica, sector 6, avenida Espiga de Oro, calle número 5, al lado de Ipostel, parroquia Rafael Urdaneta.
  • Municipio Miranda
  • Centro Cívico Miranda. Calle Girardot, entre Carabobo y Sucre, sector El Playón.
  • Municipio Bejuma
  • CIAU Bejuma. Edificio Palermo, planta baja, avenida Bolívar con calle Piar.
  • Municipio Naguanagua
  • CIAU Vía Veneto. Centro Comercial Vía Veneto, nivel estacionamiento, locales M5 y M6, avenida Mañongo con calle Salvador Feo La Cruz.
  • CIAU Naguanagua. Centro Comercial El Dorado, entre avenida Bolívar y prolongación del cementerio Guayabal.
  • Municipio Juan José Mora
  • CIAU Morón. Calle San José con calle Miranda, diagonal a la Casa de la Cultura, edificio Corpoelec, parroquia Juan José Mora.
  • Municipio Los Guayos
  • CIAU Los Guayos. Centro Comercial Profesional Los Guayos, planta baja, local #4, calle Bruzual.

Para más información sobre las Jornadas Integrales de Atención al Usuario, puede consultar la cuenta Corpoelec en Instagram o visitar la página en Facebook.

