El Ministerio de Educación activa estos pagos a obreros y administrativos en las próximas horas

En las próximas horas, está previsto que el Ministerio para la Educación (Mppe) deposite diversos pagos al personal administrativo y obrero.

De manera extraoficial se conoció que se entregarán dos pagos principales que corresponden al mes en curso.

El Ministerio de Educación activa estos pagos

De acuerdo con el cronograma de pagos de la cartera educativa, se hará la asignación de la segunda quincena y cestatickets por un monto aproximado de 7.732 bolívares.

El pasado 15 de octubre, se ejecutó el abono de la primera quincena del mes, así como la entrega del primer mes de aguinaldos o bono de Fin de Año.

En las últimas horas, la Universidad del Zulia (LUZ) informó la aprobación de una serie de pagos para el personal universitario.

El director de Recursos Humanos de la LUZ, Gustavo Montero, difundió el anuncio y detalló cuáles son los pagos aprobados.

En ese contexto se detalla que los pagos y montos son los siguientes: Segunda quincena de octubre 2025, Cestaticket, Becas, Guardería y otras bonificaciones.

