¡Atención! Aprueban nuevos pagos de octubre para el personal universitario: conozca cuáles y los montos

La Universidad del Zulia (LUZ) informó este jueves 23 de octubre la aprobación de una serie de pagos para el personal universitario.
El director de Recursos Humanos de la LUZ, Gustavo Montero, difundió el anuncio y detalló cuáles son los pagos aprobados.
Pagos al personal universitario
De acuerdo con la información proporcionada, diversos pagos fueron aprobados por parte del Ssitema Patria.
En este sentido, detalla que los pagos y montos, son los siguientes:
- Segunda quincena de octubre 2025
- Cestaticket (por un monto de 7.732 bolívares
- Becas
- Guardería
- Bonificaciones
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube