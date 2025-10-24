Bonos

¡Atención adultos mayores! Paso a paso para registrarse y acceder a las bonificaciones del Sistema Patria

A continuación, esto es lo que debe hacer para recibir todos los estipendios que otorga el Estado 

Por Selene Rivera
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 09:08 pm
El Sistema Patria es una plataforma donde el Gobierno Nacional deposita diversos bonos a los venezolanos y adultos mayores del país.

Para acceder a estos beneficios, cada ciudadano debe crear un usuario con una contraseña única de acceso.

¿Cómo registrarse en Patria?

  • Entra a la Plataforma del Sistema Patria, vía web y cliquea la opción “Usuario/Contraseña”.
  • Haz clic en la palabra “Registrarse”.
  • Llena los siguientes campos con tu número de cédula, número telefónico, sexo, fecha de nacimiento, una solicitud de verificación que debes ingresar y después haz clic en “Continuar”.
  • Recibirás un código de confirmación en tu teléfono celular.
  • Después, sigue con el ingreso de tu nombre y apellido, correo, estado, municipio y dirección exacta.
  • La plataforma le solicitará una contraseña segura alfanumérica y con caracteres especiales. Luego al llenar todo, haz clic en “Registrar”.

Ingreso por primera vez a Patria

  • Selecciona “Entrar”.
  • Al dar clic en “Entrar”, ingresa tu número de cédula, escribe el código de seguridad y dale a “Continuar”.
  • Luego del ingreso de la contraseña entrarás por primera vez al Sistema Patria.
  • Una vez hayas registrado y verificado tu cuenta, te llegará un mensaje luego del registro: “Usted se ha registrado satisfactoriamente. Ahora puedes autentificarte para acceder al sistema”.

