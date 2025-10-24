¡Atención adultos mayores! Paso a paso para registrarse y acceder a las bonificaciones del Sistema Patria

El Sistema Patria es una plataforma donde el Gobierno Nacional deposita diversos bonos a los venezolanos y adultos mayores del país.
Para acceder a estos beneficios, cada ciudadano debe crear un usuario con una contraseña única de acceso.
¿Cómo registrarse en Patria?
- Entra a la Plataforma del Sistema Patria, vía web y cliquea la opción “Usuario/Contraseña”.
- Haz clic en la palabra “Registrarse”.
- Llena los siguientes campos con tu número de cédula, número telefónico, sexo, fecha de nacimiento, una solicitud de verificación que debes ingresar y después haz clic en “Continuar”.
- Recibirás un código de confirmación en tu teléfono celular.
- Después, sigue con el ingreso de tu nombre y apellido, correo, estado, municipio y dirección exacta.
- La plataforma le solicitará una contraseña segura alfanumérica y con caracteres especiales. Luego al llenar todo, haz clic en “Registrar”.
Ingreso por primera vez a Patria
- Selecciona “Entrar”.
- Al dar clic en “Entrar”, ingresa tu número de cédula, escribe el código de seguridad y dale a “Continuar”.
- Luego del ingreso de la contraseña entrarás por primera vez al Sistema Patria.
- Una vez hayas registrado y verificado tu cuenta, te llegará un mensaje luego del registro: “Usted se ha registrado satisfactoriamente. Ahora puedes autentificarte para acceder al sistema”.
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube