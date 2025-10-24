Nóminas

Inicia pago de bono de alimentación a la administración pública este 24 de octubre: MONTO

Este 24 de octubre, tal y como estaba programado, inició la cancelación de la nómina (segunda quincena) al personal activo y jubilado de la administración pública en todos sus niveles. El pago es progresivo, por lo que no a todos se les hace efectivo al mismo tiempo. 

A través del Canal IVSS Pensionados de Venezuela en Telegram, se detalló que, también se está abonando el beneficio de los cestatickets por un monto de Bs 7.732.

Otros beneficios que estarían siendo abonados en el transcurso del día son: becas, guardería y demás bonificaciones.

Viernes 24 de Octubre - 2025
