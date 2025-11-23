Muertes en Disney: ¿Por qué aumentan los casos y qué revelan los últimos incidentes?

Suscríbete a nuestros canales

Los últimos diez días volvieron a encender las alarmas en Walt Disney World y Disneyland, donde cuatro visitantes perdieron la vida en distintos incidentes que reavivaron el histórico registro de tragedias ocurridas en los parques más visitados del mundo.

Las muertes recientes incluyen dos suicidios, un episodio médico fatal y un deceso en una atracción icónica, cifras que elevan a 68 las muertes registradas desde 1971 en el complejo de Florida.

Tres muertes en 10 días en Walt Disney World

El 14 de octubre, Summer Equitz, de 31 años, murió en el hotel Disney’s Contemporary Resort. La investigación determinó que se trató de un suicidio, pese a los rumores virales que afirmaban que había sido golpeada por el monorriel.

Siete días después, el 21 de octubre, un hombre de 60 años falleció por causas naturales tras un episodio médico en el Fort Wilderness Resort and Campground.

Y el 23 de octubre, el Contemporary fue nuevamente escenario de una tragedia cuando Matthew Cohn, de 28 años, murió al lanzarse desde una altura, incidente que las autoridades también clasificaron como suicidio.

A estos casos se sumó la muerte de una mujer el 8 de octubre en Disneyland, California, encontrada inconsciente en el recorrido de la Mansión Embrujada. Los médicos creen que sufrió un episodio médico repentino.

Una historia larga y oscura de tragedias en Disney

Los registros muestran que las muertes en Disney datan de 1974, cuando Robert Marshall, un carpintero, murió tras la explosión causada por vapores de pegamento.

A partir de entonces, se han documentado decenas de decesos: niños que se ahogaron, visitantes golpeados por objetos, accidentes con tranvías, colisiones de botes, un ataque de caimán y muertes de trabajadores durante ensayos o desfiles.

El historial también incluye múltiples suicidios en 1992, 2010, 2016 y 2020, sumándose a los casos más recientes.

