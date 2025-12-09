Reportan varios heridos tras tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky: esto se sabe

Suscríbete a nuestros canales

Un tiroteo masivo fue reportado en la Universidad Estatal de Kentucky, en la ciudad de Frankfort, de acuerdo con las autoridades locales, quienes informaron múltiples heridos, así como un sospechoso bajo custodia.

La información también fue confirmada por el gobernador Andy Beshear en sus redes sociales, señalando que las autoridades aseguraron la zona.

"Tenemos conocimiento de un tiroteo reportado en la Universidad Estatal de Kentucky en Frankfort", escribió Beshear a través de la plataforma X.

El funcionario estatal también indicó que hay personas heridas, aunque no detalló la cantidad ni la magnitud de las lesiones: "en este momento, tenemos conocimiento de algunos heridos. Compartiremos más información a medida que esté disponible".

Rápida respuesta y detención del sospechoso

Las agencias de seguridad acudieron de inmediato al campus. La intervención resultó en la detención del presunto tirador, lo que fue confirmado por el Gobernador.

"Las fuerzas del orden se encuentran en el lugar y un sospechoso ha sido arrestado. Oremos por todos los afectados", concluyó Beshear.

Entretanto, la Oficina del Sheriff de Frankfort también ratificó esta información a través de una publicación en su cuenta de Facebook, indicando que el campus había sido asegurado y que el sospechoso estaba bajo custodia.

Actualmente, el campus de la Universidad Estatal de Kentucky se mantiene en estado de confinamiento como medida de precaución, según la comunicación de la Oficina del Sheriff de Frankfort. Hasta el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre la gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas.

