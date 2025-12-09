¿Vas a emprender? Conozca cómo tramitar el RIF por primera vez en línea: requisitos que solicita el Seniat

Suscríbete a nuestros canales

En Venezuela, el Registro Único de Información Fiscal (RIF) es un requisito indispensable para cualquier venezolano mayor de 18 años que desee iniciar actividades comerciales.

Esta clave no es solo un trámite, sino la puerta de entrada para cumplir con los deberes tributarios y fiscales, permitiendo a las personas y empresas operar dentro del marco legal venezolano.

¿Dónde se tramita el RIF?

Emitido por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), el RIF es un código alfanumérico de 10 caracteres que identifica al contribuyente.

El código RIF se compone de 10 caracteres que ofrecen información clave sobre el contribuyente. El primer carácter es una letra que define el tipo de persona:

V es para venezolanos

J para empresas o personas jurídicas

E para extranjeros residentes

P para agentes con pasaporte

G para entidades del gobierno.

Los siguientes ocho caracteres son números. Para los venezolanos (que inician con V), estos coinciden con su número de cédula de identidad.

Para el resto de los tipos de contribuyentes, estos dígitos son asignados de forma correlativa por el SENIAT. Finalmente, el décimo y último carácter es un número de chequeo, una cifra de seguridad que verifica la autenticidad del RIF.

Primeros pasos en línea para personas naturales

El proceso de solicitud del RIF para una persona natural que lo tramita por primera vez comienza en el portal web del SENIAT.

El interesado debe ingresar a www.declaraciones.seniat.gob.ve y dirigirse a las opciones de ‘Sistemas en Línea’. Allí, debe seleccionar ‘Inscripción de RIF’ y buscar la opción ‘Registro Único de Información Fiscal - Inscripción’.

Se abrirá un formulario donde el solicitante ingresará datos básicos como el tipo de persona (natural venezolana o extranjera), número de cédula, fecha de nacimiento y correo electrónico.

Después de llenar y validar esta información, el sistema abrirá una nueva pestaña para completar todos los datos básicos del contribuyente, incluyendo nombres, apellidos, sexo, estado civil y domicilio. Al terminar, debe hacer clic en ‘Validar inscripción‘.

¿Cuál es el plazo para formalizar?

Una vez validada la inscripción, el sistema informará al contribuyente que tiene un plazo de 30 días continuos para entregar la documentación requerida y formalizar el trámite en la oficina del SENIAT que le corresponda, según su domicilio fiscal.

Si no se completa el proceso en ese lapso, la información cargada será eliminada del sistema.

Es crucial, en este momento, pulsar la opción ‘Ver Planilla’ para descargarla o imprimirla, ya que este documento será necesario para la fase presencial del trámite.

Documentos requeridos para la formalización

El día de la cita en la oficina del SENIAT, el solicitante debe presentar varios documentos para validar su RIF.

Es obligatorio llevar la planilla de inscripción emitida por el sistema, la cédula de identidad (original y copia), y un recibo de servicio público a nombre del solicitante o, en su defecto, una constancia de residencia para comprobar el domicilio fiscal.

Si el contribuyente registró cargas familiares, también debe presentar los documentos que lo certifiquen. Esto incluye partidas de nacimiento para hijos menores de edad, o copia de la cédula y constancia de estudio para hijos mayores de edad, hasta los 25 años.

Al completar este paso y validar los documentos, el RIF quedará formalmente tramitado.

