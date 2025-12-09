Policía lanza una advertencia urgente en Hialeah por el "Door Kick Challenge": conoce el peligroso reto viral

Suscríbete a nuestros canales

La Policía de Hialeah emitió una alerta a la comunidad tras varios incidentes relacionados con un peligroso reto viral en redes sociales, conocido como "Door Kick Challenge".

Grupos de adolescentes irrumpen en complejos residenciales, pateando puertas y golpeando ventanas, lo que causa vandalismo y allanamiento grave. Las autoridades identificaron a varios involucrados y exigen la responsabilidad de los padres por los daños.

¿Qué implica el peligroso reto viral?

El "Door Kick Challenge" es una peligrosa tendencia viral que se está expandiendo por todo Estados Unidos (EEUU). Grupos de adolescentes participan en este reto, irrumpiendo en complejos de apartamentos para patear puertas y golpear ventanas.

La policía de Hialeah advirtió que estos actos no son simples bromas. Las autoridades calificaron estas conductas como allanamiento de morada, conducta desordenada y vandalismo criminal, lo que puede terminar muy mal para los involucrados.

¿Dónde ocurrió el incidente que provocó la alerta?

Un grupo de adolescentes, de entre 12 y 15 años, irrumpió en un residencial ubicado en 6435 West 4th Avenue el pasado 4 de diciembre. Las cámaras de seguridad captaron a los jóvenes pateando puertas y golpeando ventanas.

El hecho causó daños materiales en el complejo, incluyendo una ventana rota y una puerta visiblemente dañada. La Policía de Hialeah recalcó que no ignorará este comportamiento.

¿Qué acciones tomó la policía tras el vandalismo?

Las autoridades tomaron acciones inmediatas tras el incidente del 4 de diciembre. La policía ya identificó a varios adolescentes involucrados y contactó a sus padres.

Aunque las víctimas no presentaron cargos, las familias de los jóvenes deberán pagar los daños materiales causados al complejo residencial.

¿Qué solicitan las autoridades a los padres y a la comunidad?

El Departamento de Policía de Hialeah solicitó a los padres de familia que hablen con sus hijos sobre las serias consecuencias legales de participar en esta tendencia viral. Las autoridades enfatizan la importancia de la supervisión parental.

Asimismo, la policía instó a la comunidad a comunicarse con ellos si reconocen a alguno de los jóvenes en los videos de vigilancia. La colaboración es fundamental para frenar el vandalismo y el allanamiento grave en los complejos residenciales.

