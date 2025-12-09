Detalles sobre el asesinato de la madre venezolana Rocío González: había denunciado a su expareja por amenazas

Suscríbete a nuestros canales

Una madre venezolana, de 40 años de edad, fue asesinada de manera violenta dentro de su residencia. Semanas antes del crimen, la mujer había publicado un video en el cuale advertía que un hombre tenía intenciones de agredirla.

El hecho se registró en el distrito de Comas, Perú. La víctima Rocío González Fariñas, había denunciado que recibió amenazas en contra de su vida.

En un video que publicó en las redes, señaló directamente a su expareja, Diomedes Maza Vergara, como posible responsable de cualquier daño que ella pudiera sufrir.

De acuerdo con la publicación de América TV, el crimen ocurrió frente a la hija menor de la venezolana, quien logró escapar de la casa.

La venezolana señaló a su expareja como posible agresor

En el momento del crimen, Rocío acababa de recoger a su hija del colegio. Cuando se disponía a ingresar a la casa donde se hospedaba, un sujeto armado la interceptó y le disparó dos veces.

Ella corrió hacia el baño del a vivienda para refugiarse, pero el atacante la persiguió y le disparó seis veces más.

Tras cometer el crimen, el sicario huyó en un automóvil de color plomo. menor logró esconderse a tiempo.

Días antes, Rocío había alertado sobre las amenazas. La venezolana manifestó que “si algo me sucede a mí o a mis hijos, responsabilizo al padre de mi hijo, Diomedes Maza Vergara, y a cualquier persona que actúe en su nombre”.

Además, dejó varias notas de voz con las que describió su estado emocional y expresaba que se sentía atrapada. Añadió que ya no confiaba en su expareja.

De acuerdo con el medio local, las advertencias no llegaron a las autoridades a tiempo. La familia de Rocío indicó que los mensajes fueron compartidos con allegados y conocidos como medida preventiva. Sin embargo, no se concretó una denuncia formal antes del ataque.

Según las declaraciones de sus familiares, Rocío conoció a Diomedes Maza Vergara en las redes sociales. Tras el inicio de la relación, decidió mudarse con él.

Recibió amenazas de muerte tras abandonar a su compañero

Durante la convivencia, comenzó a notar comportamientos agresivos, especialmente después de quedar embarazada.

Parientes de la víctima revelaron que el hombre manifestó sus dudas sobre la paternidad del bebé y no colaboraba con los gastos del hogar.

La situación empeoró cuando Rocío descubrió una infidelidad por parte de Diomedes, la cual ocurrió mientras ella estaba en el periodo de gestación.

Tras dar a luz a su bebé, decidió terminar la relación con su pareja. Sin embargo, no perdió el contacto con Diomedes.

Cuando la venezolana recibió las primeras amenazas en su nuevo domicilio, acudió a su expareja en busca de apoyo.

“Salte de esa casa, porque si no, te voy a matar a ti y a tus hijos”, fue el primer mensaje que dejaron en la puerta.

Sin embargo, poco después, descubrió que las amenazas habrían sido idea de Diomedes.

En una de sus grabaciones, Rocío expresó que “me metí en la cueva del lobo otra vez. El abogado tenía razón, no debía acudir a él”.

Familiares relataron que, durante su relación, Rocío fue víctima de maltrato psicológico constante por parte del ahora acusado.

Mencionaron que hubo ocasiones en las que el hombre rompía los objetos personales de la madre, entre estos su teléfono, y ejercía control emocional.

La víctima les contaba constantemente que vivía con temor y que evitaba salir sola por miedo a que su pareja la atacara.

Planeaba regresar a Venezuela

El crimen ocurrió el pasado 1 de diciembre, en horas del mediodía, cuando Rocío regresaba de recoger a su hija del colegio.

Según testigos y familiares, el sicario también intentó buscar a la hija de la venezolana, pero esta logró escapar.

Rocío llegó al Perú en 2016, junto a su hija mayor. Tenía formación profesional en Recursos Humanos y buscaba una vida mejor en el territorio extranjero.

Sus familiares indicaron que la mujer planeaba regresar a Venezuela este mes.

La Policía del Perú continúa con las investigaciones y la búsqueda del sospechoso.

