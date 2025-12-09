Capturada en el Sambil Chacao: cae cabecilla de banda de hurtos en centros comerciales

Suscríbete a nuestros canales

La policía municipal de Chacao (PoliChacao) en el estado Miranda, asestó un golpe a la delincuencia organizada al capturar en flagrancia a María Marlenny Gómez, de 49 años.

La detenida estaría identificada como la presunta cabecilla de una banda de "hurteros" que operaba en los centros comerciales del municipio.

La aprehensión se produjo dentro de una tienda del Centro Comercial Sambil, según el reporte oficial de las autoridades.

Cae cabecilla de banda de hurtos en centros comerciales

Luis Gonzalo Fernández, Director General de PoliChacao, informó que la detención se hizo efectiva en el nivel Libertador del Sambil, donde la mujer fue sorprendida sustrayendo mercancía.

La sospechosa ya era buscada por el Servicio de Investigación Penal de la policía municipal.

Evidencias colectadas

La aprehensión se llevó a cabo luego de que el personal de seguridad del centro comercial alertó a los funcionarios policiales, quienes al inspeccionar a la sospechosa colectaron un total de 26 prendas de vestir y calzado:

10 pantalones.

Cuatro pares de zapatos.

Cuatro suéteres.

Dos camisas.

Seis licras.

Fernández destacó que se espera que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas.

Por su parte, el alcalde Gustavo Duque ordenó reforzar la seguridad en los establecimientos comerciales y anunció que se desplegarán policías vestidos de civil para prevenir y dar respuesta inmediata a los delitos durante la temporada navideña.

