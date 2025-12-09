Revelan modus operandi de agrupación narcotraficante: sorprenden a venezolano y sus cómplices con millonario cargamento de drogas

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano y otros cuatro de nacionalidad chilena, presuntamente vinculados con una organización criminal, resultaron detenidos con un millonario cargamento de drogas.

De acuerdo con el parte de las autoridades, los delincuentes resultaron detenidos en Puerto Montt (Chile) cuando trasladaban más de 62 kilos de marihuana, desde la región Metropolitana hacia el sur del país.

Tras detener el cargamento de droga, se determinó que el alijo tiene un valor de 630 millones de pesos, unos 680 mil dólares estadounidenses.

Este procedimiento formó parte de la denominada Operación Centinela Austral, detalló el medio local BioBioChile.

Así operaba la banda narcotraficante

La banda criminal estaba bajo investigación desde hacía tres meses. El objetivo de los organismos de seguridad chilenos era rastrear y desmantelar la agrupación, que se dedicaba al acopio de la droga en Puerto Montt, para luego distribuirla a traficantes de la zona.

El proceso investigativo permitió conocer que el grupo adquiría grandes cantidades de droga, para luego trasladarlas hasta la capital regional de Los Lagos, para ello, aplicaban la modalidad de “punta de lanza”, con un segundo vehículo que tanteaba los puntos de control, antes del paso de la mercancía.

De esta manera, alertaban los controles policiales en la ruta y prevenían distintas eventualidades.

Tras conocer su modo de operación, los detectives de la Brigada Antinarcóticos interceptaron los vehículos a la altura del peaje Casma, en Frutillar.

Revelaron que un automóvil particular marca Peugeot, modelo 208, actuaba como “punta de lanza”, mientras que en un compacto marca Kia, modelo Morning, trasladaba los 60 paquetes de marihuana, en el maletero, y otra parte en el asiento del copiloto.

Capturan a venezolano y sus cómplices

El jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI, subprefecto Pedro Torres, informó que el procedimiento dejó cinco detenidos, cuatro chilenos y un venezolano con situación irregular en ese país.

LA droga se valuó en 630 millones de pesos chilenos y se sumó la incautación de dos vehículos utilizados para la comisión del delito. También se hallaron 670 mil pesos (unos 725 dólares) que los involucrados portaban en efectivo.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Wittwer, manifestó que este procedimiento representa una de las incautaciones más grandes de marihuana en la región.

Los detenidos quedaron a disposición de tribunales para su control de detención.

