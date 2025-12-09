Le dispararon 10 veces cuando viajaba en un taxi: sicarios acechaban a un hombre venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado a tiros en horas de la madrugada de este lunes, mientras viajaba como copiloto en un taxi.

De acuerdo con los primeros reportes del crimen, al menos dos hombres armados llegaron a bordo de una motocicleta hasta el lugar donde se encontraba el vehículo en el que viajaba el venezolano y lo obligó a detener su marcha.

Fue entonces cuando, si mediar palabras, se acercaron hasta la ventana del copiloto y dispararon directamente contra el venezolano. El chofer de la unidad sobrevivió al ataque.

El incidente se registró en la calle Los Pinos, en la urbanización Los Jardines de Lurín, en Perú.

Hasta el momento, las autoridades no revelaron la identidad de la víctima, quien figura como “NN”, de acuerdo con el programa Buenos Días Perú. Según las primeras versiones, se trataría de un ciudadano venezolano.

Tras el ataque, el taxista que conducía el vehículo brindó su declaración en la comisaría.

Fuentes locales indicaron al medio local que el pasajero habría solicitado el servicio de taxi y, durante el recorrido, fue interceptado por los tiradores.

Le disparan 10 veces a la víctima

Los vecinos de la zona contaron que los sicarios realizaron al menos diez disparos, antes de huir con rumbo desconocido.

La policía informó que no se descarta un ajuste de cuentas como motivo principal del homicidio.

Peritos de criminalística llegaron hasta el lugar de los hechos para levantar evidencias y localizar cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables.

