Capturan a traficante de armas y municiones en Carabobo: este era su objetivo

Será imputado por diversos delitos

Por Genesis Carrillo
Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 11:00 pm
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó sobre la detención de un sujeto que intentó trasladar municiones y armamentos, con el objetivo de comercializarlos. 

En la cuenta de Instagram del Ministerio Público (MP), indicó que el hombre quedó identificado como Arquímedez Ecarri, quien será imputado por el delito de tráfico de armas y municiaciones. 

“Dicho delincuente intentaba trasladar (169) Municiones, (1) Rifle, (1) Revólver y (1) Smith Wesson, con el objetivo de comercializarlos Justicia”, indicó. 

El caso es llevado por el MP del estado Carabobo.

 
 

Lunes 08 de Diciembre - 2025
