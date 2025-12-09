Como si se tratara de una película: revelan las maniobras de tres reos para escapar de una prisión en Louisiana

Suscríbete a nuestros canales

Como si se tratara de una película, un grupo de reos se fugó de la prisión de la cárcel del distrito de St. Landry, en Louisiana (EEUU). Los presidiarios retiraron bloques de concreto de una pared, para luego descender por los muros.

Autoridades de Louisiana (EEUU) se mantienen en la búsqueda de uno de los evadidos, desde que se informó de su escape, el pasado miércoles.

De acuerdo con el reporte de CNN, dos de los reclusos estaban detenidos por cargos violentos.

Usaron una cuerda improvisada con sábanas

El sheriff Bobby Guidroz detalló que, para lograr su salida de prisión, los hombres utilizaron sábanas y otros objetos, con los cuales improvisaron una especie de cuerda, para escalar la pared exterior, bajar al techo del primer piso y luego descender al suelo.

Entre los evadidos figura Johnathon Joseph, de 24 años de edad, originario de Opelousas, quien ya está bajo custodia, informó la oficina del sheriff.

Asimismo, Joseph Allen Harrington, de 26 años, quien enfrentaba varios cargos graves, incluido allanamiento de morada, se quitó la vida cuando las autoridades lo encontraron, dijo el jefe de la policía de Port Barre, Deon Boudreaux, a The Associated Press.

El joven se disparó con un rifle de caza, dijo Boudreaux.

Keith Eli, de 24 años, quien ha estado detenido por un cargo de intento de homicidio sin premeditación, sigue prófugo.

“Continuaremos nuestros esfuerzos, sin descanso, para capturar a Keith Eli. Preferiríamos que se entregue pacíficamente, pero no descansaremos hasta que sea capturado”, dijo Guidroz.

Segunda fuga desde octubre

Tras el incidente, se inició una investigación interna. El personal supervisor de la cárcel presentará un informe completo ante la oficina del sheriff para las acciones correspondientes, agregó Guidroz.

Esta es la segunda fuga en la cárcel desde octubre, cuando un interno escapó y fue recapturado por la policía de Opelousas, reportó CNN.

En ese caso, el recluso logró huir mientras lo trasladaban de un edificio a otro, explicó el funcionario.

En un caso anterior, 10 reos escaparon de una cárcel de Nueva Orleans, al usar cortadoras de cabello eléctricas con varias cuchillas para perforar las paredes de sus celdas.

El último de esos 10 prisioneros no fue recapturado, sino hasta cinco meses después de lo ocurrido, en una casa de Atlanta, de acuerdo con el Servicio de Alguaciles de EEUU.

