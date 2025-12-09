“Estaba poseída por demonios”: la insólita confesión de un hombre tras asesinar a su esposa

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer, de 28 años de edad, fue localizada sin vida dentro de una habitación de su residencia. La víctima habría sido agredida de manera brutal por su esposo.

De acuerdo con el reporte de La Nación, el violento episodio se registró en la localidad de Campo C, municipio Capacho Nuevo, estado Táchira.

Se pudo conocer que el presunto agresor habría tomado del cuello a su pareja y la asfixió hasta causarle la muerte.

"Estaba poseída por demonios"

El incidente ocurrió cerca de las 5:00 de la tarde de este domingo. Fueron los vecinos de la comunidad quienes denunciaron un aparente hecho de violencia intrafamiliar en una casa del sector.

De inmediato, informaron a los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes acudieron hasta el sitio y descubrieron la lamentable escena.

Cuando los oficiales llegaron al sitio, encontraron a un hombre, quien aseguró que su pareja se “estaba poseída por demonios”. Alegó que fue por esa razón que decidió apretar el cuello de la mujer hasta que esta perdió el conocimiento.

Una vez que ingresaron a la vivienda, hallaron a la mujer, identificada como Paola del Carmen Pedraza Narvaez, sobre la cama y sin signos vitales.

Capturan al presunto homicida

De inmediato, las autoridades detuvieron al sospechoso, quien quedó identificado como I. Duque, de 53 años de edad, como principal sospechoso por el violento crimen. Se supo que el hombre presentaba antecedentes penales.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se presentaron en la escena del crimen para realizar el levantamiento del cadáver.

Según los informes, el cuerpo presentaba hematomas de vieja data. Los detectives iniciaron con las experticias correspondientes para esclarecer las causas del homicidio.

