Agente migratorio es acusado de agresión sexual: enfrenta un mínimo de 7 años de cárcel

Un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en ingles) fue acusado de agredir sexualmente y robar a varias mujeres en suburbios de Chicago, estado Illinois, de acuerdo a lo informado por el Departamento de Justicia (DOJ).

El sujeto identificado como Luis Uribe, de 44 años de edad, enfrenta diez cargos de privación de derechos civiles y uno de portar un arma de fuego durante un delito violento.

Las autoridades informaron que el exagente fue arrestado este martes y se declaró inocente durante su comparecencia ante el tribunal federal, según detalló el DOJ en un comunicado.

Acusan a agente de agresión sexual

De acuerdo a lo reseñado por la prensa de Chicago, Uribe trabajaba para CBP en el área de la ciudad mencionada y estaba autorizado a portar un arma de fuego y realizar arrestos.

Es así como el agente aprovechaba para atacar y someter a mujeres.

Uribe está acusado de agredir sexualmente y robar a dos mujeres en dos suburbios de Chicago en 2022. El reporte oficial indica que portó un arma de fuego en al menos una de las agresiones sexuales.

La Fiscalía de Estados Unidos también alega que Uribe intentó agredir sexualmente a otras dos mujeres, al parecer trabajadores sexuales del área.

De ser declarado culpable de los cargos que se le acusan, Luis Uribe enfrenta una pena mínima obligatoria de siete años en una prisión federal y una máxima de cadena perpetua.

