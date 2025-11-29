Mercados navideños y bodegas móviles de Mercal activas este 29 de noviembre: ubicaciones y precios

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 29 de noviembre, varias comunidades en Caracas y los estados Miranda, Aragua y Carabobo tendrán acceso a los mercados comunales a través de las rutas de Bodegas Móviles Mercal.

Estas jornadas se suman a la oferta de productos navideños que incluyen el popular combo "Las Hallacas con Nicolás”.

Mercados navideños y bodegas móviles de Mercal activas

El programa sigue la Ruta Mercal Bodega Móvil y estará activo en las siguientes parroquias y municipios desde las 10:00 de la mañana de este sábado:

Caracas

Parroquia 23 de Enero: Avenida Sucre, frente a la parada del metro Agua Salud.

Parroquia Caricuao: UD4 Queseras del Medio Guasdualito.

Estado Aragua

Parroquia Casanova Godoy: Sector Barrio Bolívar.

Parroquia El Consejo: Sector Julio Bracho.

Estado Carabobo

Municipio Guacara: Polideportivo de La Libertad.

Mercado Navideño: El combo de hallacas a 1.700 bolívares

Por otra parte, el Mercado Navideño a Cielo Abierto, "Las Hallacas con Nicolás", llega este 29 de noviembre a la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda.

La Navidad se encenderá en la avenida Francisco de Miranda, en el Gran Muro de Petare desde las 9:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde.

El "Mercado Navideño a Cielo Abierto" promociona la venta de los ingredientes esenciales para la preparación de las hallacas bajo el lema "Las mejores hallacas son con Nicolás".

Según se pudo conocer el costo del combo es de 1.700 bolívares e incluye 20 productos clave en las siguientes cantidades:

Producto Cantidad Producto Cantidad Harina Maizal 1 kg Cebolla 250 g Pollo 1 kg Pasitas 100 g Cerdo 250 g Aceitunas rellenas 75 g Carne de res 250 g Alcaparras 100 g Cilantro 75 g Sal 250 g Cebollín 75 g Adobo Completo 50 g Ajíes dulces 75 g Rollos de pabilo 1 unidad Ajo 75 g Hojas de hallacas 1,5 kg Ajoporro 150 g Comino. 50 g Pimentón 250 g Onoto en granos. 250 g

