Ahora puedes tramitar en línea tu constancia de naturalización ante el Saime: sepa cómo

Es importante mencionar que el trámite solo podrán realizarlo los mismos titulares

Por Genesis Carrillo
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 09:29 pm

El Sistema de Autogestión del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ya cuenta con la solicitud de Constancia de Naturalización. 

Es importante mencionar que el trámite solo podrán realizarlo los titulares del documento (extranjeros, naturalizados o nacionalizados), a través de su página web www.saime.gob.ve.

Pasos para la emisión de la Constancia de Naturalización

  • Ingresar al apartado de Gestión de documentos
  • Ingresar al sistema con su usuario (cédula venezolana y clave)
  • Ingresar al apartado EXTRANJERÍA
  • Seleccionar "constancia de naturalización"
  • Presionar "solicitar documento"
  • Ingresar datos de los medios por los cuales ud. fue naturalizado
  • Realizar el pago correspondiente
  • Esperar por la aprobación y validación 
  • Posteriormente podrá descargar la constancia de naturalización
 

