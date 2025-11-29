Ahora puedes tramitar en línea tu constancia de naturalización ante el Saime: sepa cómo

El Sistema de Autogestión del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ya cuenta con la solicitud de Constancia de Naturalización.
Es importante mencionar que el trámite solo podrán realizarlo los titulares del documento (extranjeros, naturalizados o nacionalizados), a través de su página web www.saime.gob.ve.
Pasos para la emisión de la Constancia de Naturalización
- Ingresar al apartado de Gestión de documentos
- Ingresar al sistema con su usuario (cédula venezolana y clave)
- Ingresar al apartado EXTRANJERÍA
- Seleccionar "constancia de naturalización"
- Presionar "solicitar documento"
- Ingresar datos de los medios por los cuales ud. fue naturalizado
- Realizar el pago correspondiente
- Esperar por la aprobación y validación
- Posteriormente podrá descargar la constancia de naturalización