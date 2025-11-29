¡Atención mirandinos! Nueva jornada integral de Corpoelec este 29 de noviembre: conoce los puntos de atención

Este sábado 29 de noviembre se realizará una nueva jornada de atención integral de Corpoelec para los ciudadanos del estado Miranda.
A través de su sitio web, el ministerio de Energía Eléctrica informó este viernes que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), llevará a cabo una jornada de atención integral para los ciudadanos de nueve municipios mirandinos.
Jornada de Corpoelec en Miranda
De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, Corpoelec brindará asesoría personalizada a usuarios comerciales y residenciales, además de los siguientes servicios:
- Actualización de datos
- Consulta de deudas
- Verificación de estatus del servicio
- Recepción de reclamos
- Pago de facturas a través de punto de venta
En este sentido, resalta el ministerio de Energía Eléctrica que los puntos de atención de Corpoelec estarán habilitados entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.
¿Dónde estarán ubicados?
En este sentido, indica que los puntos de atención estarán activos en las siguientes ubicaciones:
Municipio Guaicaipuro
- Centro de Servicio Paracotos, calle Pío a Rengifo, Edificio CORPOELEC.
- C.C. Luz Eléctrica, calle Miquilen, piso 2, sector Quebrada La Virgen, Los Teques.
Municipio Los Salias
- C.C. Galerías Las Américas, piso 1, carretera Panamericana Kilómetro 15.
- Residencias Las Minas.
Municipio Acevedo
- Sector El Rincón de las Clavellinas, Caucagua.
Municipio Brión
- Residencia Mediterránea, Higuerote.
Municipio Cristóbal Rojas
- Residencias Don Alejandro.
Municipio Paz Castillo
- Sector La Vega, Santa Lucía.
Municipio Independencia
- Santa Teresa y Ciudad Bicentenaria.
Municipio Tomás Lander
- Residencia Casa Blanca, Ocumare.
Municipio Zamora
- Calle Concepción, Guatire.
Visita nuestra sección de Servicios
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube