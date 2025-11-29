¡Atención mirandinos! Nueva jornada integral de Corpoelec este 29 de noviembre: conoce los puntos de atención

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 29 de noviembre se realizará una nueva jornada de atención integral de Corpoelec para los ciudadanos del estado Miranda.

A través de su sitio web, el ministerio de Energía Eléctrica informó este viernes que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), llevará a cabo una jornada de atención integral para los ciudadanos de nueve municipios mirandinos.

Jornada de Corpoelec en Miranda

De acuerdo con la información proporcionada por el organismo, Corpoelec brindará asesoría personalizada a usuarios comerciales y residenciales, además de los siguientes servicios:

Actualización de datos

Consulta de deudas

Verificación de estatus del servicio

Recepción de reclamos

Pago de facturas a través de punto de venta

En este sentido, resalta el ministerio de Energía Eléctrica que los puntos de atención de Corpoelec estarán habilitados entre las 9:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde.

¿Dónde estarán ubicados?

En este sentido, indica que los puntos de atención estarán activos en las siguientes ubicaciones:

Municipio Guaicaipuro

Centro de Servicio Paracotos, calle Pío a Rengifo, Edificio CORPOELEC.

C.C. Luz Eléctrica, calle Miquilen, piso 2, sector Quebrada La Virgen, Los Teques.

Municipio Los Salias

C.C. Galerías Las Américas, piso 1, carretera Panamericana Kilómetro 15.

Residencias Las Minas.

Municipio Acevedo

Sector El Rincón de las Clavellinas, Caucagua.

Municipio Brión

Residencia Mediterránea, Higuerote.

Municipio Cristóbal Rojas

Residencias Don Alejandro.

Municipio Paz Castillo

Sector La Vega, Santa Lucía.

Municipio Independencia

Santa Teresa y Ciudad Bicentenaria.

Municipio Tomás Lander

Residencia Casa Blanca, Ocumare.

Municipio Zamora

Calle Concepción, Guatire.

