¿Se te olvida usar el cinturón de seguridad al manejar? La nueva ley de Virginia que te costará una multa grande

El gobernador Glenn Youngkin oficializó en Virginia una estricta normativa de tránsito conocida como la "Ley Chris King", la cual obliga a todos los pasajeros, incluidos los que viajan en los asientos traseros, a utilizar el cinturón de seguridad bajo pena de sanción legal.

Esta medida legislativa, vigente desde principios de 2025, honra la memoria de Christopher King, un adolescente fallecido en 2020 tras un accidente.

King fue el único ocupante sin sujeción que perdió la vida, y responde a la incansable lucha de su madre por erradicar la falsa creencia de que la parte posterior del vehículo es segura sin protección.

Con esta decisión, el estado busca cerrar una brecha importante en la seguridad vial que históricamente dejaba vulnerables a los adultos acompañantes en comparación con los conductores según informa The Sun US. .

Operativo

La Policía Estatal de Virginia desplegó un operativo especial de vigilancia que se intensificará entre el 26 y el 30 de noviembre, aprovechando el alto flujo vehicular por las festividades, para sancionar el incumplimiento de esta regla con multas inmediatas de 25 dólares por pasajero.

Las autoridades pretenden reforzar la fiscalización respecto al año anterior, recordando que en el mismo periodo festivo de 2024 se emitieron 404 infracciones por falta de cinturón, por lo que la tolerancia será nula en esta temporada.

Este endurecimiento de las leyes de tránsito se alinea con un esfuerzo nacional para reducir los accidentes fatales, advirtiendo a los viajeros que ignorar este dispositivo de seguridad en cualquier asiento del auto conlleva consecuencias económicas y riesgos letales.

