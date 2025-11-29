¿Cuántos puntos te costará usar el celular mientras manejas? Conoce el estricto reglamento en Nueva York para 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York implementará un sistema de sanciones mucho más riguroso a partir de mediados de febrero de 2026, reduciendo el margen de error para los automovilistas y facilitando la suspensión de sus licencias.

Bajo la nueva normativa, el umbral para perder el permiso bajará a 10 puntos acumulados en un periodo ampliado de 24 meses, endureciendo el estándar anterior que requería 11 puntos en 18 meses.

Impacto

El abogado Aaron Pam, citado por News 10, advierte que este cambio representa un golpe importante para la economía de los conductores.

Esto se debe a que las infracciones permanecerán activas por más tiempo en el historial, lo que detonará aumentos en las tarifas de los seguros y posibles cancelaciones de pólizas según informa el Universo.

Consideraciones

Este ajuste reclasifica la gravedad de faltas comunes con alzas significativas: la conducción temeraria costará ahora 8 puntos, el uso del celular subirá a 6 y no ceder el paso a peatones alcanzará los 5 puntos.

Además, el estado fiscalizará nuevas infracciones computables como los giros en U indebidos y la obstrucción del tráfico, justificando estas medidas como una estrategia de seguridad vial y homologación con estados vecinos.

La normativa reserva las consecuencias más drásticas para los delitos de conducción bajo efectos del alcohol, estableciendo que tras cuatro condenas la revocación de la licencia será definitiva.

Esto obligará a los neoyorquinos a extremar precauciones o buscar acuerdos legales costosos para evitar la acumulación de puntos en su registro.

